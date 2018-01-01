"Не знаю, есть ли у меня внуки, мне все равно" – Энтони Хопкинс

У Энтони есть 48-летняя дочь

Энтони Хопкинс. Фото: Getty

80-летний британский и американский актер театра и кино Энтони Хопкинс в недавнем интервью признался, что не знает, есть ли у его 48-летней дочери Эбигейл дети. Отметим, что с Эбигейл актер не общается уже много лет.

На вопрос журналиста, является ли Хопкинс дедом, актер ответил: "Я понятия не имею. Люди расходятся. Семьи раскалываются, знаете, все живут своей жизнью. Люди делают выбор. Мне все равно, так или иначе".

Когда ему сказали, что это звучит равнодушно, он ответил: "Ну да, равнодушно. Потому что жизнь такая. Это похоже на ответ Джона Осборна (английский драматург и сценарист – ред.), когда кто-то сказал ему: "Мистер Осборн, ваша игра оскорбительна", и он сказал: "Жизнь оскорбительна".

Ранее Энтони Хопкинс удивил поклонников пугающим видеороликом. На видео актер со странным выражением лица яростно машет головой под музыку.

Напомним, в сети появились фото со съемок второго сезона сериала с участие Хопкинса – "Мир Дикого Запада". В научно-фантастическом сериале рассказывается о парке развлечений для очень богатых, населенном человекоподобными роботами. Также появился трейлер второго сезона "Мир Дикого Запада".

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