Неожиданно: Жерар Депардье прописался в Новосибирске

Актер запускает в России свой бизнес

Жерар Депардье. Фото: AFP

Скандально известный французский актер Жерар Депардье, которого обвинили в изнасиловании, прописался в российском Новосибирске. Об этом сообщила деловой партнер актера Юлия Мосман, пишет ТАСС. По ее словам, в скором времени Депардье собирается запустить в регионе бизнес, связанный с производством и поставкой продуктов питания.

"Жерар заинтересован в сотрудничестве с региональными производителями Сибири и Дальнего Востока, а также намерен регулярно посещать Сибирь, желает увидеть различные города", – добавила Мосман.

Кроме того, актер планирует заниматься циклом документальных фильмов о России, посвященных различным регионам и городам страны.

Отметим, что в 2013 году, после того, как Депардье сыграл Распутина, он получил российское гражданство. Тогда же актер заявил, что "любит Путина, Россию и ее демократию". С февраля 2013 года актер был прописан в столице Мордовии Саранске.

Напомним, что в июле 2015 года Депардье запретили въезд в Украину на пять лет. Соответствующее распоряжение было передано Государственной пограничной службе. Актеру запретили въезд как деятелю культуры, который может угрожать безопасности страны.