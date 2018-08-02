Сергей и Снежана Бабкины сняли клип и спели дуэтом

В эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle супруги рассказали об идее создания романтического видео

Сергей и Снежана бабкины. Фото: пресс-служба

Факт, который оставался для многих неизвестным до сегодняшнего дня: Снежана Бабкина, актриса театра "Прекрасные цветы" спела дуэтом со своим мужем Сергеем Бабкиным. Сам трек вышел еще в 2016 году в альбоме #неубивай. Он называется "Напиши меня", и только сейчас семья решила воссоздать его лирическую визуализацию и таким образом напомнить о нем.

Эксклюзивно для Сегодня.Lifestyle Сергей Бабкин рассказал, как появилась идея снять "морскую визуализацию" их дуэта:

"Идея возникла спонтанно и вдруг. Мы в это время были в Турции, мы оба водные знаки, а еще я всегда в поездки беру с собой штатив. Мы увидели пирс, и поняли, что снимать будем на нем, то есть в одной локации. Было солоновато. В момент съемки мы прекрасно поняли почему сьемки кино – это очень длительный процесс, но зато веселый. Я хотел, чтобы в кадре было море, пирс, небо и мы, я в белом, а она – в красном. А самым приятным в этом процессе стала встреча рассвета. Мы пришли, выставили кадр, поставили на таймлапс, стояли и ждали, когда солнце выйдет из-за гор", – поделился Бабкин.

Чтобы снять видео, пара просыпалась, а иногда и не ложилась до 6 утра, дабы застать рассвет. Видео сняли за одно утреннее вдохновение просто на IPhone с помощью штатива, а монтажом занимался лично Сергей. Любовь, простота и чистота пары, которые не наносили ни грамма грима, передается даже через экран.

Напомним, Сергей Бабкин снялся в кино, а также певец рассказал, как он все успевает.