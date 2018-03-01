"Женщины вместе": в сети набирает обороты флешмоб в поддержку Ксении Собчак

Сегодня, 17:42

В Сети начали активно поддерживать Ксению Собчак

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

После того, как  на предвыборных дебатах между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским произошел настоящий конфликт, вместе с нецензурными высказываниями последнего в адрес Ксении, в Instagram начал набирать обороты новый флешмоб в ее поддержку.

Ксения в своем Instagram написала обращение ко всем, кто ее поддержал после произошедшего на дебатах: "Очень хочу поблагодарить тех, кто начал флешмоб #женщинывместе - эта президентская кампания больше, чем мой частный поход против коррупции, несменяемости власти, войны. Наш общий марш за достоинство, против унижений, сексизма, хамства, глупости, равнодушия. Спасибо вам за солидарность и поддержку!", – написала в своем микроблоге ведущая.

В соцсети появилось множество публикаций в поддержку ведущей с хештегом "женщинывместе". 

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Фото: скриншот Instagram

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Фото: скриншот Instagram

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Фото: скриншот Instagram

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Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Также знаменитая украинская ведущая Маша Ефросинина поддержала это движение, опубликовав у себя на странице фото с подписью: "Ничто и Никто : Ни политические позиции, ни личное отношение, ни противоречие взглядов, ни ненависть, ни нездоровая любовь, ни конкуренция, ни самосатисфакция. Никто и Ничто НЕ ДАЁТ МУЖЧИНЕ ПРАВО ОСКОРБЛЯТЬ ЖЕНЩИНУ!!!! #женщинывместе ".

Напомним, соцсети отреагировали на конфликт Собчак и Жириновского.
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Источник:

"Сегодня"

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