"Женщины вместе": в сети набирает обороты флешмоб в поддержку Ксении Собчак
В Сети начали активно поддерживать Ксению Собчак
После того, как на предвыборных дебатах между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским произошел настоящий конфликт, вместе с нецензурными высказываниями последнего в адрес Ксении, в Instagram начал набирать обороты новый флешмоб в ее поддержку.
Ксения в своем Instagram написала обращение ко всем, кто ее поддержал после произошедшего на дебатах: "Очень хочу поблагодарить тех, кто начал флешмоб #женщинывместе - эта президентская кампания больше, чем мой частный поход против коррупции, несменяемости власти, войны. Наш общий марш за достоинство, против унижений, сексизма, хамства, глупости, равнодушия. Спасибо вам за солидарность и поддержку!", – написала в своем микроблоге ведущая.
В соцсети появилось множество публикаций в поддержку ведущей с хештегом "женщинывместе".
Фото: скриншот Instagram
Фото: скриншот Instagram
Фото: скриншот Instagram
Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Также знаменитая украинская ведущая Маша Ефросинина поддержала это движение, опубликовав у себя на странице фото с подписью: "Ничто и Никто : Ни политические позиции, ни личное отношение, ни противоречие взглядов, ни ненависть, ни нездоровая любовь, ни конкуренция, ни самосатисфакция. Никто и Ничто НЕ ДАЁТ МУЖЧИНЕ ПРАВО ОСКОРБЛЯТЬ ЖЕНЩИНУ!!!! #женщинывместе ".
Напомним, соцсети отреагировали на конфликт Собчак и Жириновского.
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