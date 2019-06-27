Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Продюсер ALEKSEEV рассказал, сколько зарабатывает певец

Олег Бондарчук раскрыл детали контракта с певцом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Олег Бондарчук
Олег Бондарчук
Фото: пресс-служба

Известный режиссер и продюсер Олег Бондарчук откровенно рассказал, сколько зарабатывает за свои выступления украинский певец ALEKSEEV. К слову, недавно молодой артист подогрел слухи о романе с участницей "ВИА Гры".

Смотрите полное интервью ALEKSEEV для программы "Зірковий шлях": 

Во время интервью в программе "СЛАВА +" Олег Бондарчук поделился финансовыми нюансами контракта своего артиста. По словам Олега, между ним и певцом Никитой Алексеевым был подписан контракт на 10 лет. Их творческий дуэт на данный момент существует уже пять лет. 

Согласно документу, артист получает всего 100 долларов за концерт. 

"Я полгода назад с ним встретился и решил, что это какой-то бред. Мне не комфортно, чтобы Никита был в таких условиях – когда мой артист получает меньше, чем музыканты. Поэтому мы стали партнерами, 50 на 50", – откровенно рассказал продюсер.

Читайте также
ALEKSEEV рассказал, почему продолжает выступать в России

Ко всему, Бондарчук отметил, что не хочет ссориться со своим артистом и быть для него Карабасом-Барабасом. ALEKSEEV, как проект уже давно окупился. Поэтому ему это не интересно.

Напомним, что ранее ALEKSEEV впервые рассказал о романе с участницей "ВИА Гры". Весной в сети появились слухи о том, что Никита Алексеев встречается с Ульяной Синецкой. "Может да, может нет, кто знает. Ну, если говорить искренне, то я очень и очень осторожно отношусь к своей личной жизни, поэтому я всегда так неохотно о ней говорю", – неоднозначно прокомментировал сплетни певец.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
ALEKSEEV рассказал, почему продолжает выступать в России ALEKSEEV рассказал о будущей свадьбе ALEKSEEV встречается с солисткой "ВИА Гры" - СМИ ALEKSEEV впервые рассказал о романе с участницей "ВИА Гры"
шоу-бизнес певец продюсер заработки ALEKSEEV Никита Алексеев
Реклама

Новости партнеров

Facebook меняет алгоритм показа комментариев
Facebook меняет алгоритм показа комментариев
Потери года: звезды, которые ушли из жизни в 2019-м и 2018-м
Потери года: звезды, которые ушли из жизни в 2019-м и 2018-м
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Что украинцы пишут о сериале
Что украинцы пишут о сериале "Чернобыль", снятом американцами

Популярные статьи

Сегодня, 09:55Техно

Смартфоны будущего будут работать без интернета и сотовой связи

Сегодня, 09:10Fun

Сердючка, Кароль и зайцы: в сети высмеяли банкноту в 1000 гривен

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 27 июня: все знаки зодиака

Вчера, 13:32Шоу-бизнес

Стали известны шокирующие подробности последних часов жизни Майкла Джексона

Вчера, 11:17Fun

26 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:35Шоу-бизнес

В СМИ распространили фейковую новость о состоянии здоровья Анджелины Джоли

Вчера, 10:10Food

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

Вчера, 09:30Стиль

Скромность ей к лицу: Кейт Миддлтон подчеркнула талию шифоновым платьем

Вчера, 08:39Fun

"Это правда!" Женщина описала 27 минут жизни после клинической смерти

Вчера, 07:18Техно

Живительная радиация: растения в Чернобыле научились побеждать рак

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 26 июня: все знаки зодиака

25 июняШоу-бизнес

Алина Гросу показала невероятное свадебное фото

25 июняШоу-бизнес

Виктор Павлик развелся с женой и живет с 25-летней девушкой

25 июняFun

Миллионер после ухода жены заказал себе куклу с ее внешностью

25 июняШоу-бизнес

Капризная Меган Маркл сменила форму обручального кольца: фото

25 июняТехно

На Марсе нашли главное доказательство жизни на планете

Новости партнеров

Кардиологи изменили нормы артериального давления
Кардиологи изменили нормы артериального давления
Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)
Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)
Летние болезни: как на организм влияет коварная жара
Летние болезни: как на организм влияет коварная жара
Однолюбы от природы: астролог назвал самые верные знаки Зодиака
Однолюбы от природы: астролог назвал самые верные знаки Зодиака
15 лет после «Клона»: как выглядит реальный сын Жади и Лукаса?
15 лет после «Клона»: как выглядит реальный сын Жади и Лукаса?
Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства
Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства
«Скучная, тухлая, слишком худая»: Джуринская об изменах бывшего
«Скучная, тухлая, слишком худая»: Джуринская об изменах бывшего
Осадчая и Горбунов показали своего подросшего сына
Осадчая и Горбунов показали своего подросшего сына
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь