Продюсер ALEKSEEV рассказал, сколько зарабатывает певец

Олег Бондарчук раскрыл детали контракта с певцом

Олег Бондарчук Фото: пресс-служба

Известный режиссер и продюсер Олег Бондарчук откровенно рассказал, сколько зарабатывает за свои выступления украинский певец ALEKSEEV. К слову, недавно молодой артист подогрел слухи о романе с участницей "ВИА Гры".

Смотрите полное интервью ALEKSEEV для программы "Зірковий шлях":

Во время интервью в программе "СЛАВА +" Олег Бондарчук поделился финансовыми нюансами контракта своего артиста. По словам Олега, между ним и певцом Никитой Алексеевым был подписан контракт на 10 лет. Их творческий дуэт на данный момент существует уже пять лет.

Согласно документу, артист получает всего 100 долларов за концерт.

"Я полгода назад с ним встретился и решил, что это какой-то бред. Мне не комфортно, чтобы Никита был в таких условиях – когда мой артист получает меньше, чем музыканты. Поэтому мы стали партнерами, 50 на 50", – откровенно рассказал продюсер.

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Ко всему, Бондарчук отметил, что не хочет ссориться со своим артистом и быть для него Карабасом-Барабасом. ALEKSEEV, как проект уже давно окупился. Поэтому ему это не интересно.

Напомним, что ранее ALEKSEEV впервые рассказал о романе с участницей "ВИА Гры". Весной в сети появились слухи о том, что Никита Алексеев встречается с Ульяной Синецкой. "Может да, может нет, кто знает. Ну, если говорить искренне, то я очень и очень осторожно отношусь к своей личной жизни, поэтому я всегда так неохотно о ней говорю", – неоднозначно прокомментировал сплетни певец.

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