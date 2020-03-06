Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Джоан Роулинг, Мишель Обама и Грета Тунберг: названы 100 самых влиятельных женщин века

Издание Time опубликовало имена влиятельных личностей

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 20:01
100 самых влиятельных женщин века
100 самых влиятельных женщин века
Фото: Сегодня

Известное на весь мир издание Time в канун Международного женского дня опубликовало список 100 самых влиятельных женщин века, среди которых – первые леди, политики, общественные деятели, актрисы, писательницы и королевские личности. Рейтинг был составлен в рамках ежегодного спецпроекта "Человек года". Отметим, что в 2019 году именно 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг была названа "Человеком года".

Читайте также:
Обошла даже Трампа: скандальная школьница стала человеком года

Уже 72 года подряд редакция Time выбирала "мужчину года" и только с 1999-го журнал обратил внимание на женщин и их мировое влияние. В этом году среди 100 обложек редакторы издания разместили 89 выдающихся женщин, которые публикуются впервые, и 11 – уже ранее провозглашенных "Людьми года".

В рейтинг 100 самых влиятельных женщин века попали такие знаменитые личности: Коко Шанель, Фрида Кало, Билли Холлидей, Элеонора Рузвельт, Елизавета II, Мэрилин Монро, Розалинда Франклин, Жаклин Кеннеди, Аретау Франклин, Маргарет Тэтчер, принцесса Диана, Мадонна, Джоан Роулинг, Эллен ДеДженерес, Шинейд О'Коннор, Серена Уильямс, Опра Уинфри, Мишель Обама, Малала Юсуфзай, Pussy Riot, Бейонсе, Ангела Меркель, Хиллари Клинтон, Грета Тунберг и десятки других.

INSTAGRAM

"100 имен в этом проекте являются результатом многомесячной работы, которая началась со списка из 600 номинаций, составленного сотрудниками Time – специалистами в данной области, нашим креативным партнером, режиссером Альмой Харель и комитетом известных женщин из разных сфер", – говорится в сообщении.

Узнайте также в видео, кто и для чего "топит" рейтинги звезд:

Ранее мы также писали, что Майкл Джексон вновь возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых покойных звезд по версии Forbes.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Назван самый красивый мужчина в мире: фото Forbes обновил список самых богатых людей мира: первая десятка "Ничего не меняется": эмоциональное выступление Греты Тунберг на форуме в Давосе
Мадонна рейтинг Бейонсе Time Мишель Обама человек года Ангела Меркель Хиллари Клинтон Грета Тунберг
Реклама

Новости партнеров

Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Раздетая Мисс Украина показала, чем ее одарила природа
Раздетая Мисс Украина показала, чем ее одарила природа
57-летняя Жанна Агузарова удивила сеть
57-летняя Жанна Агузарова удивила сеть "пластиковым" лицом
Шепелев отдал их сына родителям Жанны перед свадьбой
Шепелев отдал их сына родителям Жанны перед свадьбой

Популярные статьи

Сегодня, 14:21Fun

Поздравления с наступающим 8 Марта: красивые стихи и SMS

Сегодня, 12:39Эксклюзив

Победительницы шоу "Холостяк": как сложились судьбы самых ярких героинь реалити

Сегодня, 10:05Food

Великий пост 2020: три рецепта салатов из свеклы

Вчера, 16:06Fun

Россияне сделали "няню-Шварценеггера": актер не оценил и подал иск на 10 млн долларов

Вчера, 15:04Travel

Безвизовые страны для украинцев в 2020 году: полный список

Вчера, 12:55Шоу-бизнес

"Дорогие друзья, очень нужна помощь": дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к поклонникам

Вчера, 12:53Fun

Девушка пересадила вазон и случайно узнала, что два года жила во лжи

Вчера, 11:45Food

Что приготовить на 8 Марта: простые рецепты для праздничного ужина

Вчера, 08:05Fun

"Руководство по Камасутре": многодетную мать повергли в шок фото в детской книге

4 мартаFood

Великий пост 2020: полезное меню на день

4 мартаТехно

BMW сменила логотип впервые за 23 года

4 мартаFun

Корги, которые ненавидят жизнь: 9 забавных фото

4 мартаTravel

Увидевший весь мир украинец назвал самую счастливою страну

4 мартаFun

Популярный телеведущий случайно вышел в прямой эфир голым

4 мартаFood

Меню на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

4 мартаШоу-бизнес

"У нас были очень критические моменты": Руслана рассказала об отношениях с мужем

Новости партнеров

Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Диетические рецепты из мяса индейки и кролика
Диетические рецепты из мяса индейки и кролика
Замена бутербродам: готовим всю неделю и не надоедает
Замена бутербродам: готовим всю неделю и не надоедает
Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал – СМИ
Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал – СМИ
В сети активно обсуждают внешний вид мужа Заворотнюк
В сети активно обсуждают внешний вид мужа Заворотнюк
Чем можно обшить балкон изнутри
Чем можно обшить балкон изнутри
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
Взяли 3 луковицы и делаем вкуснейшую еду
Взяли 3 луковицы и делаем вкуснейшую еду