Джоан Роулинг, Мишель Обама и Грета Тунберг: названы 100 самых влиятельных женщин века

Издание Time опубликовало имена влиятельных личностей

100 самых влиятельных женщин века Фото: Сегодня

Известное на весь мир издание Time в канун Международного женского дня опубликовало список 100 самых влиятельных женщин века, среди которых – первые леди, политики, общественные деятели, актрисы, писательницы и королевские личности. Рейтинг был составлен в рамках ежегодного спецпроекта "Человек года". Отметим, что в 2019 году именно 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг была названа "Человеком года".

Уже 72 года подряд редакция Time выбирала "мужчину года" и только с 1999-го журнал обратил внимание на женщин и их мировое влияние. В этом году среди 100 обложек редакторы издания разместили 89 выдающихся женщин, которые публикуются впервые, и 11 – уже ранее провозглашенных "Людьми года".

В рейтинг 100 самых влиятельных женщин века попали такие знаменитые личности: Коко Шанель, Фрида Кало, Билли Холлидей, Элеонора Рузвельт, Елизавета II, Мэрилин Монро, Розалинда Франклин, Жаклин Кеннеди, Аретау Франклин, Маргарет Тэтчер, принцесса Диана, Мадонна, Джоан Роулинг, Эллен ДеДженерес, Шинейд О'Коннор, Серена Уильямс, Опра Уинфри, Мишель Обама, Малала Юсуфзай, Pussy Riot, Бейонсе, Ангела Меркель, Хиллари Клинтон, Грета Тунберг и десятки других.

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"100 имен в этом проекте являются результатом многомесячной работы, которая началась со списка из 600 номинаций, составленного сотрудниками Time – специалистами в данной области, нашим креативным партнером, режиссером Альмой Харель и комитетом известных женщин из разных сфер", – говорится в сообщении.

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