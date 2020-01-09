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11 часов провел в море: Леонардо Ди Каприо спас от гибели молодого парня

Голливудский актер оказался героем в реальной жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:29
Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо
Фото: Getty Images

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который встречается с 22-летней моделью Камилой Морроне, во время отдыха с возлюбленной на Карибских островах спас жизнь молодому парню.

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Как сообщает издание The Sun, во время отпуска звезда фильма "Однажды в Голливуде" вышел на своей яхте в море вместе с девушкой Камиллой Морроне и внезапно услышал вызов по рации. Капитан другого судна объявил, что потерял пассажира.

Кендалл Дженнер и Леонардо Ди Каприо
Кендалл Дженнер и Леонардо Ди Каприо
Фото: Getty Images

Оказалось, что 24-летний француз перебрал с алкоголем и упал за борт. Парня заметил Ди Каприо и взял к себе на борт, где потерпевшего после 11 часов пребывания в море переодели и накормили. Позже иностранца передали в службу спасения. Таким образом голливудский актер оказался героем не только на экране, но и в реальной жизни.

Ранее мы также писали, что Леонардо Ди Каприо устроил романтическую прогулку с возлюбленной. Напомним, что ранее Леонардо Ди Каприо встретился с юной Гретой Тунберг, и назвал активистку "Героем нашего времени".

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