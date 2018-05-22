12-летняя дочь Ольги Фреймут создала свою коллекцию одежды, а сама ведущая выпустила книгу

Цена за вещи варьируется от 550 до 4100 гривен

Злата Митчелл и Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia

Дочь знаменитой украинской телеведущей Ольги Фреймут, 12-летняя Злата Митчелл решила создать свой собственный бренд одежды. В Instagram уже появилась его официальная страничка, на которой также разместили фото первой коллекции.

Среди вещей юного дизайнера можно заметить костюмы, худи и футболки. Цена за вещи варьируется от 500 гривен до 4100.

Фото: instagram.com/mitchellclothing_official Фото: instagram.com/mitchellclothing_official Фото: instagram.com/mitchellclothing_official Фото: instagram.com/mitchellclothing_official Фото: instagram.com/mitchellclothing_official Фото: instagram.com/mitchellclothing_official Фото: instagram.com/mitchellclothing_official Фото: instagram.com/mitchellclothing_official 1/8

Несмотря на то, что отец Златы – англичанин и девочка часто бывает в Британии, в недавнем комментарии дочь Фреймут рассказала, что мечтает жить в Америке. Также Злата рассказала подробности скандала с няней в их семье.

К слову, Ольга Фреймут также активно занимается творчеством. Так, ведущая выпустила свою собственную книгу ""Школа пані Фреймут. Етикет".

"Нарешті книга "Школа пані Фреймут. Етикет" готова оселитися у вашій бібліотеці. Її фрагменти здійняли хурделицю обговорень в інтернеті. Мої поради сприймали серйозно, мою веселу науку оцінювали як справжню науку. А я тим часом перевіряла свою і вашу самоіронію та почуття гумору", – подписала снимок Ольга.

Книга Ольги Фреймут Фото: instagram.com/freimutolia

Ранее Ольга Фреймут поделилась семейными фото с мужем и подросшим сыном.

Напомним, Ольга Фреймут впервые за долгое время появилась на публике в компании супруга.