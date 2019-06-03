Экс-супруг Юлии Началовой принял решение касательно будущего их дочери

12-летняя Вера не будет жить с отцом

Евгений Алдонини с дочкой Верой на отдыхе в Турции Фото: instagram.com/evgeny_aldonin

На днях в ряде российских СМИ появилась информация, что дочь умершей певицы Юлии Началовой переехала жить в новую семью отца Евгения Алдонина. Такие выводы пресса сделала на фоне опубликовано в Instagram снимка, где 12-летняя Вера вместе с новой семьей отдыхает в Турции. Да и сам экс-супруг Началовой часто заявлял в интервью, что забрал девочку себе.

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Такую информацию опровергла бывшая пиар-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева. Она адресовала гневный пост журналистам и объяснила, что было принято решение оставить девочку на воспитание бабушке и дедушке – родителям певицы. Так, Вера часто проводит время с отцом и просто отправилась с ним на отдых в Турцию.

"Не понимаю, как новостные ленты могут сообщать о том, чего нет? Вера на отдыхе в Турции. Да, она там со своим отцом. Но никто и никуда ее не забирал от бабушки и дедушки.

Скриншот из соцсети

Напомним, 16 марта умерла Юлия Началова. Певица скончалась от острой сердечной недостаточности в возрасте 38 лет. Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище. На церемонии прощания со звездой 90-х появились многие звезды российской эстрады, в том числе Филипп Киркоров.

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