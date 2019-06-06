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13-летняя дочь Анджелины Джоли готовится к смене пола – СМИ

Шайло начала принимать гормоны

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:02
Анджелина Джоли с Брэдом Питтом
Анджелина Джоли с Брэдом Питтом
Фото: Getty Images

Биологическая дочь Анжелины Джоли, которой 4 июня исполнилось 44 года, и Брэда Питта с детства считала себя мальчиком и не признавала девчачью одежду. Она всегда предпочитала короткую стрижку и не скрывала своего желания сменить пол, а звездные родители всегда поддерживали решение подростка. 

Также недавно Анджели Джоли составила скандальное завещание. Подробности в сюжете:

Как сообщает издание La Nacionю, 13-летняя Шайло уже начала принимать гормональные препараты и готовится к операции по смене пола. Пить гормоны подросток начала еще год назад с согласием Анжелины Джоли и Брэда Питта.

13-летняя Шайло
13-летняя Шайло
Фото: Getty Images

"Ни Брэд, ни я не хотим указывать ей, как действовать или что чувствовать. Она должна найти свое место. С ранних лет Шайло одевалась как мальчик и просила стричь ее волосы как можно короче", — ранее рассказывала Анджелина.

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Общество, разумеется, возмущено такой позицией звездных родителей, но голливудские актеры решили дать зеленый свет своим детям в действиях и принятии решений. По их мнению, каждый человек имеет право выбора и никто не может диктовать ему, как правильно жить. 

Напомним, ранее сообщалось, что актриса Анджелина Джоли хотела вернуть своего экс-супруга Брэда Питта. Поэтому она затягивала бракоразводный процесс. Также сообщалось, что папарацци "застукали" Брэда Питта с Анджелиной Джоли. Впервые их увидели вместе за два года развода. Бывшие супруги встретились в одном из офисных зданий Лос-Анджелеса. Джоли и Питт провели встречу в помещении с большими окнами. 

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