14-летняя дочь Анджелины Джоли открыла собственный бизнес

Приемная дочь актрисы разработала свой бренд украшений

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

14-летняя приемная дочь голливудской актрисы Анджелины Джоли, которая недавно показала свой дом за 25 миллионов долларов, запустила линию ювелирных изделий собственного дизайна.

С кем из звезд враждует Анджелина Джоли, узнайте в ролике:

Как пишет Daily Mail, уроженка Эфиопии Захара разработала личный бренд под названием Zahara Collection. Дизайн украшений девушка создает при помощи известного в Голливуде ювелира Роберта Прокопа. Именно он был дизайнером обручального кольца Анджелины Джоли, когда она выходила замуж за Брэда Питта.

Более того, у юной бизнесвумен на днях подвернулась отличная возможность прорекламировать свои ювелирные шедевры на красной дорожке премьеры фильма "Малефисента: Владычица тьмы", в котором ее звездная мама сыграла главную роль. Именно Захара из всех шестерых детей Джоли ездит с ней по всему миру и появляется на премьерах фильма.

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Ювелирная коллекция 14-летней девочки поступит в продажу на территории США и Австралии уже с ноября. Вся выручка будет передаваться благотворительную организацию House of Ruth Shelters, которая предоставляет временное жилье женщинам и детям, ставших жертвами домашнего насилия.

Отметим, что голливудская актриса удочерила девочку в 2005 году, когда ей было всего шесть месяцев.

Ранее мы писали, что Брэда Питта заметили на свидании с дизайнером украшений.

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