Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

14-летняя дочь Анджелины Джоли открыла собственный бизнес

Приемная дочь актрисы разработала свой бренд украшений

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:28
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

14-летняя приемная дочь голливудской актрисы Анджелины Джоли, которая недавно показала свой дом за 25 миллионов долларов, запустила линию ювелирных изделий собственного дизайна.

С кем из звезд враждует Анджелина Джоли, узнайте в ролике:

Как пишет Daily Mail, уроженка Эфиопии Захара разработала личный бренд под названием Zahara Collection. Дизайн украшений девушка создает при помощи известного в Голливуде ювелира Роберта Прокопа. Именно он был дизайнером обручального кольца Анджелины Джоли, когда она выходила замуж за Брэда Питта.

Читайте также:
Брэд Питт вынудил Анджелину Джоли пойти с ним под венец – СМИ

Более того, у юной бизнесвумен на днях подвернулась отличная возможность прорекламировать свои ювелирные шедевры на красной дорожке премьеры фильма "Малефисента: Владычица тьмы", в котором ее звездная мама сыграла главную роль. Именно Захара из всех шестерых детей Джоли ездит с ней по всему миру и появляется на премьерах фильма.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

Ювелирная коллекция 14-летней девочки поступит в продажу на территории США и Австралии уже с ноября. Вся выручка будет передаваться благотворительную организацию House of Ruth Shelters, которая предоставляет временное жилье женщинам и детям, ставших жертвами домашнего насилия.

Отметим, что голливудская актриса удочерила девочку в 2005 году, когда ей было всего шесть месяцев.

Ранее мы писали, что Брэда Питта заметили на свидании с дизайнером украшений.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Анджелина Джоли о разводе с Питтом: "В конце я не узнала себя" Брэда Питта заметили на свидании с дизайнером украшений Анджелина Джоли выдвинула ультиматум Брэду Питту: в чем причина
дети Голливуд шоу-бизнес Анджелина Джоли Брэд Питт
Источник: The Daily Mail
Реклама

Новости партнеров

"Пальчики оближешь": печенье с грецкими орехами
«Весь зал лежал»: Борисова вновь выясняла отношения с Волочковой
«Весь зал лежал»: Борисова вновь выясняла отношения с Волочковой
Астрологи назвали союзы, которые составлены на небесах
Астрологи назвали союзы, которые составлены на небесах
Собчак станцевала на своей свадьбе под «Войди в меня» — видеофакт
Собчак станцевала на своей свадьбе под «Войди в меня» — видеофакт

Популярные статьи

Вчера, 16:59Стиль

Назад в прошлое: какие свитера в тренде этой осенью

Вчера, 10:00Food

Всемирный день зрения 2019: ТОП-10 вкусностей для здоровья глаз

Вчера, 09:30Fun

"Весь мир видит прелести": невесту высмеяли из-за откровенного платья

Вчера, 08:49Fun

10 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

9 октябряТехно

Redmi Note 8 Pro с 64 МП камерой уже доступен в Украине: цена удивляет

9 октябряШоу-бизнес

Камалия заметно похудела: фотофакт

9 октябряТехно

В Instagram появилась темная тема: как включить

9 октябряFun

Британец нашел на огороде клад стоимостью 333 тысячи гривен: фото

9 октябряFun

9 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

9 октябряTravel

Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцами

9 октябряFun

Кошка стала заботливой матерью для четырех осиротевших щенят: фото и видео

9 октябряШоу-бизнес

Очевидцы рассказали, как выглядит больная раком Анастасия Заворотнюк

9 октябряFun

Сбросила 57 кг: женщина раскрыла два правила быстрого похудения

8 октябряШоу-бизнес

Умерла Марина Куклина: фото украинской актрисы до и после болезни

8 октябряEvents

Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы осеннего праздника

8 октябряШоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы: первые подробности

Новости партнеров

Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Причины, которые мешают нам высыпаться и как их устранить
Причины, которые мешают нам высыпаться и как их устранить
Онколог перечислил факторы, влияющие на появление рака
Онколог перечислил факторы, влияющие на появление рака
Девушка-боксер из Польши: приходит на взвешивания в нарядах
Девушка-боксер из Польши: приходит на взвешивания в нарядах
Шоптенко похудела на 18 кг и рассказала, как ей это удалось
Шоптенко похудела на 18 кг и рассказала, как ей это удалось
Тяжелобольная Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться
Тяжелобольная Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться
Рецепт: колбаса вареная своими руками
Рецепт: колбаса вареная своими руками
"Не ешьте на ночь помидоры": врач подтверждает правоту Бендера