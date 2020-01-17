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14-летняя дочка Оли Поляковой показала фигуру в купальнике: фото

Маша поделилась красочным снимком с отдыха в Мексике

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:31
Маша Полякова
Маша Полякова
Фото: instagram.com/mashapolyakova

14-летняя дочка украинской певицы Оли Поляковой, которая 17 января отмечает свое 36-летие, отправилась вместе со звездной мамой на отдых в Мексику.

Узнайте также, что остается за кадром в туре Оли Поляковой:

На своей странице в Instagram Маша Полякова опубликовала красочное фото на фоне бирюзового океана и белоснежного песка. 14-летняя девочка позирует в открытом купальнике и демонстрирует фигуру. Отметим, что недавно дочка певицы пожаловалась на проблемы со здоровьем – она не может бегать из-за того, что задыхается.

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"Что может быть лучше чем солнце, море и песок. А мое настроение улучшают мои любимые купальники, у них настолько много моделей что подойдут на любой тип тела. А что тебе больше нравиться , море или горы", – поинтересовалась подросток у своих подписчиков.

Маша Полякова на отдыхе в Мексике
Маша Полякова на отдыхе в Мексике

Также украинская певица Оля Полякова рассекретила сумму, которую ее 14-летняя дочь Маша зарабатывает благодаря странице в Instagram.

Ранее мы также писали, что дочь Оли Поляковой пошла по стопам матери и представила кавер на популярную песню.

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