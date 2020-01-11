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14-летняя дочка Оли Поляковой пожаловалась на проблемы со здоровьем

Трудности с дыханием у Маши появились во время отдыха в Майами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:30
Маша Полякова
Маша Полякова
Фото: instagram.com/mashapolyakova

Дочка украинской певицы Оли Поляковой, которая сделала резонансное признание о домогательствах со стороны экс-министра культуры Украины, пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Узнайте также, что остается за кадром в туре Оли Поляковой:

Как рассказала 14-летняя Маша своим подписчикам в Instagram, неладное она почувствовала во время пробежки в Майами. Отметим, что сейчас "Королева ночи" отдыхает вместе со своими дочерьми в Америке. Там во время пробежки ее юная дочка почувствовала, что задыхается и не может дальше бежать. С ее слова, это уже не первый случай, когда звездной девочке становилось плохо.

Маша Полякова
Маша Полякова
Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Короче, у меня случился трабл. Значит, я бегала, у меня схватило легкие. У меня уже это было несколько раз, из-за чего я попадала в "скорую". Поэтому, пока мама бегает, я иду", — рассказала 14-летняя Маша Полякова.

Также украинская певица Оля Полякова рассекретила сумму, которую ее 14-летняя дочь Маша зарабатывает благодаря странице в Instagram.

Ранее мы также писали, что дочь Оли Поляковой пошла по стопам матери и представила кавер на популярную песню.

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