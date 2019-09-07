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15 лет одиночества: звезда "Терминатора" рассказала, почему отказалась от секса

62-летняя Линда Хэмилтон шокировала поклонников признанием

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:17
Линда Хэмилтон 15 лет не занималась сексом
Линда Хэмилтон 15 лет не занималась сексом
Фото: Getty Images

Звезда фильмов "Терминатор" Линда Хэмилтон шокировала поклонников признанием. Оказывается, 62-летняя актриса, которая появится в фильме "Терминатор: Темные судьбы", уже 15 лет воздерживается от секса.

О звездных секс-революционерах смотрите в ролике:

О своем воздержании Линда Хэмилтон рассказала в откровенном интервью для The New York Times. Исполнительница роли Сары Коннор призналась, что длительное время избегала не только общения с прессой, но и с мужчинами. А после развода с режиссером Джеймсом Кэмероном, с 1999 года Линда Хамильтон ни с кем не встречалась и целых 15 лет не занималась сексом.

"Время наедине с собой мне нравится больше любого досуга с кем-нибудь другим. У меня целибат уже почти 15 лет. Я просто перестала обращать на это внимание, потому что это не имеет значения – или во всяком случае не имеет значения для меня. У меня и так есть отношения с окружающим меня миром и людьми, которые его населяют", – говорит Хэмилтон в интервью.

Линда Хэмилтон была в браке с автором и режиссером первых двух частей "Терминатора" Джеймсом Кэмероном. В 1993 году у пары родилась дочь Жозефина. Через четыре года Хэмилтон и Кэмерон поженились, а два года спустя подали на развод.

Недавно мы писали, что участница Spice Girls призналась в сексуальных отношениях с коллегой по группе.

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