30 лет тайного романа: история любви принца Чарльза и его супруги Камиллы

Сегодня супруги отмечают годовщину свадьбы

Сегодня, 9 апреля, годовщину свадьбы отмечают принц Чарльз и его супруга Камилла Паркер-Боулз. 15 лет назад в этот день сын Елизаветы II узаконил свои отношения с возлюбленной после 30 лет тайного романа.

Познакомились будущие супруги еще в 1970 году на одном из светских мероприятий. Знакомство с принцем Камилла начала с вопроса: "А знаете ли вы, что у моей прабабушки был роман с вашим прадедушкой? Может быть и нам попробовать?" Принц влюбился в молодую красотку. Однако королева Елизавета II не рассматривала ее как подходящую кандидатуру для сына. И даже ее происхождение из знатного рода не повлияло на решение Ее Величества. Однажды королева сказала, что и ноги ее не будет во дворце.

Принц Чарльз и Камилла в 1979 году Фото: Getty Images

В результате оба вступили каждый в свой законный брак, но продолжали тайно встречаться. Об этом часто рассказывала сама принцесса Диана, говоря о том, что принц Чарльз ей не верен. Впервые после свадьбы в 1995 году леди Ди дала интервью BBC и рассказала, что несчастлива в браке с принцем. После такого резонансного заявления принц Чарльз развелся и получил благословение от матери. Их роман с Камиллой продлился около 30 лет, и только в 2005 году королева дала добро на официальный брак. 9 апреля влюбленных расписали в муниципалитете Виндзора, однако пышного празднования не устраивали.

Свадьба принца Чарльза и Камиллы Фото: Getty Images

После бракосочетания Камилла Паркер-Боулз получила звание герцогини Уэльской, как и ее муж, однако предпочитает не пользоваться им в знак памяти о принцессе Диане. Также она оставила себе фамилию бывшего мужа.

Принц Чарльз и Камилла Фото: instagram.com/clarencehouse

Представители королевской семьи уже поздравили супругов. На официальной странице в Instagram опубликовано фото, которое было сделано вчера, 8 апреля, в канун годовщины. На нем супруги позируют со своими собаками, сидя на крыльце поместья Биркхолл в Шотландии.

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Ранее мы писали, что в жизни принца Чарльза были не только Камилла и принцесса Диана. Сегодня.Lifestyle рассказали о всех его женщинах.

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