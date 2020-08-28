Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

15-летняя дочь Оли Поляковой обрела новый модельный опыт и дефилировала в холодной воде

Сегодня, 12:28

Юная модель опубликовала фото с летнего показа

Старшая дочь Оли Поляковой, которая рассказала об инъекциях красоты, Маша Полякова продолжает делать успехи в модельной сфере. 15-летняя дочь певицы приняла участие в модном показе, где подиумом стала вода.

Смотрите в сюжете о том, какой деликатес довел Олю Полякову до больничной койки:

Маша Полякова провела смену в творческом лагере Paradiz Camp, где дефилировала на нестандартном подиуме. Фотографией Маша поделилась в своем Instagram-аккаунте. Девушка была одета в шорты с завышенной талией и топ с принтом.

Дочь Оли Поляковой призналась, что было очень холодно идти по воде.

"Это был незабываемый показ, сказать, что было холодно – ничего не сказать", – написала Маша Полякова.

Фотографию прокомментировала и сама Оля Полякова.

"Моя девочка прекрасная", – написала певица.

Маша Полякова
Маша Полякова
Фото: instagram.com/mashapolyakova

Ранее мы сообщали, как Оля Полякова отреагировала на новые отношения дочери в начале лета.

Напомним, что ранее Оля Полякова презентовала новую песню "Белый танец" и посвятила его женщинам, которые смело идут за своими чувствами.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Кэти Перри родила первенца от Орландо Блума: трогательное фото Бывший муж Хайди Клум запретил ей увезти их детей в Германию из США Вдохновила Кардашьян: 39-летняя Пэрис Хилтон заморозила свои яйцеклетки и задумалась о детях
Оля Полякова дети звезд Маша Полякова
Источник: instagram.com/paradiz_to
Реклама

Новости партнеров

Какой была Высоцкая, когда познакомилась с Кончаловским
Какой была Высоцкая, когда познакомилась с Кончаловским
Сальма Хайек в бикини порадовала народ откровенным фото
Сальма Хайек в бикини порадовала народ откровенным фото
Огурцы с томатной пастой и чесноком на зиму без стерилизации
Огурцы с томатной пастой и чесноком на зиму без стерилизации
«Султан перед такою б не встояв»: Дере здивувала своєю фігурою
«Султан перед такою б не встояв»: Дере здивувала своєю фігурою

Популярные статьи

Сегодня, 05:20Events

Успение Пресвятой Богородицы: нежные картинки и добрые пожелания

Сегодня, 05:05Fun

28 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 11:33Шоу-бизнес

Сергей и Снежана Бабкины заболели коронавирусом: артист детально рассказал о симптомах

Вчера, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 27 августа: Близнецам нужно держать язык за зубами, а Ракам – заняться своим здоровьем

Вчера, 05:05Fun

27 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

26 августаСтиль

Иванка Трамп вышла в свет в элегантном платье с цветочным узором: фото

26 августаШоу-бизнес

Жена Виктора Павлика призналась, что хочет подарить ему на 60-летие

26 августаТехно

Вселенский взрыв мощностью в квадриллион ядерных бомб приближается к Земле

26 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 26 августа: Овнам нужно контролировать эмоции, а Тельцов ждет плодотворный период на работе

26 августаFun

26 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

25 августаEvents

Гороскоп на завтра 26 августа 2020 года: какие знаки зодиака ждут перемены в личной жизни

25 августаШоу-бизнес

Дорофеева и Позитив рассказали о новом составе "Время и Стекло"

25 августаПсихология

Что такое гостевой брак и почему он становится популярным: ответ психолога

25 августаFood

Ореховый Спас-2020: что святят на праздник

25 августаСтиль

Влада Седан вышла замуж за Александра Зинченко: образ невесты

25 августаШоу-бизнес

Известная украинская телеведущая и ее дети заболели коронавирусом: где и как это произошло

Новости партнеров

19-летняя дочь Ефремова сделала шокирующее заявление
19-летняя дочь Ефремова сделала шокирующее заявление
Экс-ведущая "Орла и Решки" Тодоренко показала фигуру в купальнике
Экс-ведущая "Орла и Решки" Тодоренко показала фигуру в купальнике
Певица Злата Огневич рассказала об отношениях с тираном
Певица Злата Огневич рассказала об отношениях с тираном
Как изменилась Маша из сериала "Воронины": любимая внучка и дочка
Как изменилась Маша из сериала "Воронины": любимая внучка и дочка
MARUV не боїться осуду, і виставила пікантну фотосесію на балконі
MARUV не боїться осуду, і виставила пікантну фотосесію на балконі
Дружина Віктора Павлика озвучила головну мрію чоловіка
Дружина Віктора Павлика озвучила головну мрію чоловіка
До подтяжек: какой была Ротару в молодости
До подтяжек: какой была Ротару в молодости
Чем полезен абрикос?
Чем полезен абрикос?

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять