15-летняя дочь Оли Поляковой обрела новый модельный опыт и дефилировала в холодной воде

Юная модель опубликовала фото с летнего показа

Старшая дочь Оли Поляковой, которая рассказала об инъекциях красоты, Маша Полякова продолжает делать успехи в модельной сфере. 15-летняя дочь певицы приняла участие в модном показе, где подиумом стала вода.

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Маша Полякова провела смену в творческом лагере Paradiz Camp, где дефилировала на нестандартном подиуме. Фотографией Маша поделилась в своем Instagram-аккаунте. Девушка была одета в шорты с завышенной талией и топ с принтом.

Дочь Оли Поляковой призналась, что было очень холодно идти по воде.

"Это был незабываемый показ, сказать, что было холодно – ничего не сказать", – написала Маша Полякова.

Фотографию прокомментировала и сама Оля Полякова.

"Моя девочка прекрасная", – написала певица.

Маша Полякова Фото: instagram.com/mashapolyakova

Ранее мы сообщали, как Оля Полякова отреагировала на новые отношения дочери в начале лета.

Напомним, что ранее Оля Полякова презентовала новую песню "Белый танец" и посвятила его женщинам, которые смело идут за своими чувствами.

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