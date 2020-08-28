15-летняя дочь Оли Поляковой обрела новый модельный опыт и дефилировала в холодной воде
Юная модель опубликовала фото с летнего показа
Старшая дочь Оли Поляковой, которая рассказала об инъекциях красоты, Маша Полякова продолжает делать успехи в модельной сфере. 15-летняя дочь певицы приняла участие в модном показе, где подиумом стала вода.
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Маша Полякова провела смену в творческом лагере Paradiz Camp, где дефилировала на нестандартном подиуме. Фотографией Маша поделилась в своем Instagram-аккаунте. Девушка была одета в шорты с завышенной талией и топ с принтом.
Дочь Оли Поляковой призналась, что было очень холодно идти по воде.
"Это был незабываемый показ, сказать, что было холодно – ничего не сказать", – написала Маша Полякова.
Фотографию прокомментировала и сама Оля Полякова.
"Моя девочка прекрасная", – написала певица.
Ранее мы сообщали, как Оля Полякова отреагировала на новые отношения дочери в начале лета.
Напомним, что ранее Оля Полякова презентовала новую песню "Белый танец" и посвятила его женщинам, которые смело идут за своими чувствами.
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