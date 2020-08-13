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16 ванных комнат, сауны и винный погреб: как выглядит шикарный особняк принца Гарри и Меган Маркл

Сегодня, 11:01

В доме герцогов Сассексих также есть тренажерный зал, кинотеатр и библиотека

Принц Гарри и Меган Маркл приобрели за 14,7 млн долларов шикарный дом в Калифорнии. Там, как мы сообщали ранее, пара собирается жить и растить своего сына Арчи. Теперь в Сети появилось первое фото дома герцога и герцогини Сассекских, сообщает Daily Mail.

Большой особняк включает в себя 16 ванных комнат, девять спален, библиотеку, офис, спа-салон с саунами, тренажерный зал, игровую комнату, кинотеатр, винный погреб и гараж на пять машин.

Площадь дома – приблизительно 1 400 квадратных метров. Все поместье расположено на территории 2,19 гектара.

Фото: Daily Mail; sothebysrealty.com

На территории поместья есть широкие лужайки, многоярусные розарии, высокие итальянские кипарисы, цветущая лаванда, вековые оливковые деревья, теннисный корт, чайная беседка, детский домик и бассейн.

Рядом с особняком также расположен гостевой дом с двумя кроватями и двумя ванными комнатами.

Соседями принца Гарри и Меган Маркл стали их близкая подруга, знаменитая американская телеведущая, Опра Уинфри, а также – телеведущая Элен Дедженерес.

Ранее мы сообщали, что принц Гарри давно хотел отказаться от королевских обязанностей.

Впечатляющие дома звезд – смотрите видео:

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