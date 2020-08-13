16 ванных комнат, сауны и винный погреб: как выглядит шикарный особняк принца Гарри и Меган Маркл
В доме герцогов Сассексих также есть тренажерный зал, кинотеатр и библиотека
Принц Гарри и Меган Маркл приобрели за 14,7 млн долларов шикарный дом в Калифорнии. Там, как мы сообщали ранее, пара собирается жить и растить своего сына Арчи. Теперь в Сети появилось первое фото дома герцога и герцогини Сассекских, сообщает Daily Mail.
Большой особняк включает в себя 16 ванных комнат, девять спален, библиотеку, офис, спа-салон с саунами, тренажерный зал, игровую комнату, кинотеатр, винный погреб и гараж на пять машин.
Площадь дома – приблизительно 1 400 квадратных метров. Все поместье расположено на территории 2,19 гектара.
На территории поместья есть широкие лужайки, многоярусные розарии, высокие итальянские кипарисы, цветущая лаванда, вековые оливковые деревья, теннисный корт, чайная беседка, детский домик и бассейн.
Рядом с особняком также расположен гостевой дом с двумя кроватями и двумя ванными комнатами.
Соседями принца Гарри и Меган Маркл стали их близкая подруга, знаменитая американская телеведущая, Опра Уинфри, а также – телеведущая Элен Дедженерес.
Ранее мы сообщали, что принц Гарри давно хотел отказаться от королевских обязанностей.
Впечатляющие дома звезд – смотрите видео:
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