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17-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике

Соня Киперман поделилась фото с пляжа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:48
Вера Брежнева с дочерью Соней Киперман
Вера Брежнева с дочерью Соней Киперман
Фото: instagram.com/ververa

Старшая дочь Веры Брежневой совсем скоро будет отмечать 18-летие. Несмотря на юный возраст, Соня Киперман делает уверенные шаги в модельном бизнесе. Кроме того, девушка уже встречается с молодым человеком. 

То, что дочь Веры Брежневой заметно повзрослела, можно увидеть на ее последних фото в Instagram. Не так давно девушка опубликовала фото из США, которым впечатлила подписчиков. В этот раз Соня Киперман решила продемонстрировать идеальную фигуру в купальнике на солнечном снимке. 

"Не пляжный человек (я случайно сохранила это фото)", – написала дочь Веры Брежневой.

Соня Киперман показала идеальную фигуру
Соня Киперман показала идеальную фигуру
Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Отметим, старшая дочь Веры Брежневой сейчас большую часть времени проводит не с мамой. 17-летняя Соня Киперман учится в США.

Смотрите видео о том, что Соня Киперман начала петь:

Ранее мы писали, что Вера Брежнева сделала скандальное заявление. Она сообщила, что никогда не считала себя украинской певицей, в том числе, когда выступала в группе "ВИА Гра".

Кроме того, Брежнева прокомментировала развод своей сестры с Александром Цекало. Артистка сообщила, что думает о бывшем муже Виктории Галушки. 

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