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18 лет назад: Надежда Мейхер поделилась архивным видео группы "ВИА Гра"

Украинская певица показала жаркие танцы с Валерием Леонтьевым

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Надежда Мейхер
Надежда Мейхер
Фото: instagram.com/nadyameiher

Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер, которая недавно продемонстрировала свою растяжку, решила поностальгировать и опубликовала на своей странице в Instagram архивное видео 18-летней давности.

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Тогда юной участнице самой сексуальной группы "ВИА Гра" было девятнадцать лет и она только начинала свою успешную карьеру певицы. На опубликованном видео Надежда Мейхер в облегающем латексном комбинезоне поет культовую песню "Я не вернусь", при этом исполняя жаркий танец с Валерием Леонтьевым. На сцене также находится еще одна первопроходец коллектива – Алена Винницкая.

INSTAGRAM

"Поклонники прислали. Мы с Валерием Леонтьевым тогда на рождественских встречах Аллы Борисовны как следует зажгли. Даже не верится, что это было 18 лет назад. Да и я еще "зеленая" (мне тут 19 лет), зато шустрая какая. Многие тогда думали, что это отработанная хореография, но нет! Это была чистая импровизация от двух профессиональных танцоров. Вы помните эти встречи?" – написала певица под опубликованным видео в Instagram.

Напомним, что ранее Надежда Мейхер показала, как выглядит без макияжа.

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