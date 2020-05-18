18-летняя дочь Синди Кроуфорд показала свою сломанную руку на селфи в бикини

Юная модель не захотела говорить о происшествии

Американская модель и актриса Кайя Гербер напугала поклонников фотографией, на которой она позировала с загипсованной рукой. Дочь известной модели Синди Кроуфорд сделала фотографию в бикини перед зеркалом, продемонстрировав сломанную руку.

Во время карантина Кайя Гербер часто выходит в прямой эфир в Instagram, где также проводит заседания своего книжного клуба по пятницам. В прошлый раз по случаю Дня матери гостьей Кайи Гербер стала ее мама, Синди Кроуфорд. Девушки обсудили роман "Там, где раки поют" автора Делии Оуэнс. Во время эфира Кайя Гербер ошеломила своих подписчиков заявлением о сломанной руке, а вскоре опубликовала фотографии в Instagram.

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Несмотря на испуг подписчиков и друзей Кайи Гербер, девушка поспешила успокоить их и написала: "Попала в небольшое происшествие, но я в порядке!".

Вчера модель позировала в бассейне, читая новую книгу. Кайя Гербер анонсировала следующее мероприятие книжного клуба, гостьей которого станет модель и актриса Эмили Ратаковски.

INSTAGRAM

Модель решила не делиться подробностями происшествия, в результате которого сломала руку, но кажется, она настроена оптимистично, чтобы быстро выздороветь.

Недавно дочь Деми Мур удивила признанием, рассказав, что не общалась с мамой много лет.

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