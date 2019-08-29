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18-летняя дочь Веры Брежневой сплелась в поцелуе с бойфрендом: романтичное фото

Соня трогательно поздравила любимого с днем рождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Соня Киперман
Соня Киперман
Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

18-летняя дочь популярной певицы Веры Брежневой Соня, которая недавно предала отношения с новым парнем огласке, поделилась с подписчиками романтическим снимком, на котором влюбленные сплелись в поцелуе.

Дочь Веры Брежневой продемонстрировала вокальные данные:

Опубликованный пост в Instagram Соня приурочила ко дню рождения своего парня Мэтта. Ко всему, старшая дочь Веры Брежневой трогательно призналась бойфренду в любви. Судя по опубликованным фото, Мэтт и Соня наслаждаются сейчас совместным отдыхом в Италии.

INSTAGRAM (@sonyaxkiperman)

"С днем рождения моего самого любимого человека на планете. Пусть будет еще много ночных драйвов и бесконечного смеха. Я люблю тебя", – написала София.

Звездная мама Вера Брежнева в комментариях прореагировала на откровенный пост дочки и присоединилась к пожеланиям с днем рождения.

"С днем рождения твое солнышко", – написала Вера. 

К слову, старшая дочь Веры Брежневой занимается моделингом. Соня Киперман следит за фигурой и регулярно демонстрирует свои формы в Instagram. Сложно не заметить, что девочка выросла копией звездной мамы.

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