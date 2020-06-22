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18-летняя российская блогер-миллионер погибла на Бали: известна причина

Сегодня, 16:59

Девушка разбилась на байке на глазах у своего парня

На острове Бали в результате аварии погибла 18-летняя российская блогер Анастасия Тропицель. Девушка вела свой блог в Instagram, рассказывая о путешествиях, фрилансе и преодолении внутренних страхов.

Свой первый миллион рублей Анастасия заработала в 15 лет, а на 2020 год у нее были планы увеличить ежемесячный доход. Многие пользователи приносят свои соболезнования родным в комментариях, и отмечают, что Настя была очень светлым человеком.

Российская блогер Настя Тропицель
Российская блогер Настя Тропицель
Фото: instagram.com/nastyatropi

Первой о гибели девушки сообщила ее мама на странице блогера в Instagram. Как оказалось, Анастасия на спортивном мотоцикле ехала по индонезийскому острову и внезапно не справилась с управлением. Врезавшись в бордюр, девушка получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте.

"К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить", – написала мать погибшей.

INSTAGRAM

Позже парень девушки по имени Виктор рассказал на своей странице в Instagram, что причиной смерти Анастасии стал воблинг — раскачивание мотоцикла во время езды. Виктор работал на Бали мотоинструктором.

По словам молодого человека, девушка не превышала скорость и ездила аккуратно: "Она ехала на своем байке около 80 км/ч, как вдруг начался воблинг и байк улетел в бордюр. Когда я побежал к Насте, она была уже мертва. Сейчас это просто пустота и нежелание жить. Настя была той сильнейшей в моей жизни любовью, с которой хотелось жить. И сейчас вместе с ее телом что-то умерло и у меня".

Блогер Настя Тропицель с парнем Виктором
Блогер Настя Тропицель с парнем Виктором
Фото: instagram.com/viktoradjan

Отметим, что россиянка приехала на Бали в прошлом году вместе со своими родителями. Спортивный мотоцикл, на котором она разбилась, принадлежал ей. За 4 месяца до смерти девушке исполнилось 18 лет.

INSTAGRAM

Напомним, что ранее после трагической смерти мужа российского блогера-фармацевта Екатерины Диденко, который задохнулся в бане с сухим льдом на дне рождения супруги, "инстадива" рассказала детали трагедии.

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