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19 лет вместе: Галкин поздравил Пугачеву с годовщиной совместной жизни

Сегодня, 15:53

Шоумен опубликовал нежное фото с Примадонной

Алла Пугачева и Максим Галкин празднуют 19-ю годовщину совместной жизни. Знаменитости познакомились в 2001 году на фестивале "Славянский базар", когда певица еще состояла в браке с Филиппом Киркоровым. Вскоре они развелись – сердце Примадонны отвоевал младший ее на 27 лет юморист.

На своей странице в Instagram Максим Галкин опубликовал совместное фото с Аллой Борисовной. Снимок он подписал коротко: "19 лет вместе".

Максим Галкин и Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, что Пугачева и Галкин узаконили свои отношения в 2011 году. 18 ноября 2017 года Галкин сообщил, что они с Аллой обвенчались.

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Звездная пара воспитывает близнецов Лизу и Гарри, которые родились в 2013 году от суррогатной матери.

Алла Пугачева вместе со своей семьей
Алла Пугачева вместе со своей семьей
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Вокруг романа Аллы и Максима ходило много слухов, мол их брак – по расчету, но влюбленные по сей день показывают, что в их семье царят любовь и счастье.

Накануне мы писали, что Алла Пугачева и Максим Галкин появились на похоронах Михаила Жванецкого.

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