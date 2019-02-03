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19-летний Бруклин Бекхэм снял свою 21-летнюю девушку в пикантной фотосессии

Парень давно занимается фотографией

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05
Бруклин Бекхэм с Ханой Кросс Фото: instagram.com/brooklynbeckham
Бруклин Бекхэм с Ханой Кросс
Фото: instagram.com/brooklynbeckham

Сын дизанейра Виктории Бекхэм и знаменитого футболиста Дэвида Бекхэм Бруклин уже несколько месяцев встречается с 21-летней моделью Ханой Кросс. На днях он устроил для девушки откровенную фотосессию в ванной. Черно-белые фото появились на странице Бруклина в Instagram.

Хана Кросс Фото: instagram.com/hancross

19-летний Бруклин Бекхэм, похоже, влюблен по уши в свою новую пассию, ведь ранее парень решил познакомить возлюбленную с родителями. Встреча состоялась на презентации бренда Kent & Curwen в рамках мужской Недели моды в Лондоне. Мероприятие проходило в лондонской галерее Two Temple Place.

Хана Кросс Фото: instagram.com/hancross

В комментариях поклонники Бруклина отметили его талант фотографа и попросили больше снимков с Ханой: "Отличные фото", "Продолжай в том же духе", "Супер, Хана красивая", "Больше фото с Ханой Кросс".

Хана Кросс Фото: instagram.com/hancross

Напомним, новую девушку Бруклина Бекхэма Хану Кросс пользователи сети сравнили с его мамой Викторией

Напомним, Виктория и Дэвид Бекхэм показали семейное праздничное фото. На своих Instagram-страничках 44-летняя Виктория и 43-летний Дэвид Бекхэм опубликовали одинаковые фото.

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Источник: Сегодня
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