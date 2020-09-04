19-летняя дочь Уилла Смита купила себе особняк за 3 млн долларов: фото

Уиллоу Смит приобрела дом с видом на океан

19-летняя Уиллоу Смит, дочь знаменитого актера Уилла Смита, купила себе дом за 3,1 миллиона долларов в Малибу, недалеко от особняка ее знаменитых родителей.

Современный дом, построенный в 2011 году, включает в себя четыре спальни, стильный бетонный внутренний дворик для обедов с друзьями и огромные окна, из которых открывается захватывающий дух вид на Тихий океан, сообщает Daily Mail.

Дом обустроен в стиле модерн. В большой спальне расположены кровать и камин, а также кресло для отдыха и телевизор.

Дом Уиллоу Смит Фото: realtor.com Дом Уиллоу Смит Фото: realtor.com Дом Уиллоу Смит Фото: realtor.com Дом Уиллоу Смит Фото: realtor.com Дом Уиллоу Смит Фото: realtor.com 1/5

Трехсторонний камин и минималистская мебель заполняют гостиную, которая переходит в кухню и обеденную зону. Ванная комната в стиле спа с паровым душем и ванной также является отличительной чертой дома.

Одноэтажный дом Виллоу площадью почти 279 квадратных метров был построен в соответствии с современными стандартами энергоэффективности LEED, с солнечными генераторами, системой рециркуляции воды и гаражом на две машины с зарядной установкой Tesla.

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