19-летняя дочь Уилла Смита купила себе особняк за 3 млн долларов: фото
Уиллоу Смит приобрела дом с видом на океан
19-летняя Уиллоу Смит, дочь знаменитого актера Уилла Смита, купила себе дом за 3,1 миллиона долларов в Малибу, недалеко от особняка ее знаменитых родителей.
Современный дом, построенный в 2011 году, включает в себя четыре спальни, стильный бетонный внутренний дворик для обедов с друзьями и огромные окна, из которых открывается захватывающий дух вид на Тихий океан, сообщает Daily Mail.
Дом обустроен в стиле модерн. В большой спальне расположены кровать и камин, а также кресло для отдыха и телевизор.
Трехсторонний камин и минималистская мебель заполняют гостиную, которая переходит в кухню и обеденную зону. Ванная комната в стиле спа с паровым душем и ванной также является отличительной чертой дома.
Одноэтажный дом Виллоу площадью почти 279 квадратных метров был построен в соответствии с современными стандартами энергоэффективности LEED, с солнечными генераторами, системой рециркуляции воды и гаражом на две машины с зарядной установкой Tesla.
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Напомним, Синди Кроуфорд с мужем продают свой роскошный дом за 16 млн долларов, а Дженнифер Лопес с женихом купили дом за 40 миллионов долларов.
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