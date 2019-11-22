20 лет службы: сколько зарабатывает домработница Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Британские СМИ узнали годовой доход королевской горничной

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

На днях домработница герцогов Кембриджсих Кейт Миддлтон и принца Уильяма получила Королевский Викторианский орден из рук венценосной пары. Отметим, что 48-летняя Антонелла Фрезолоне служит членам королевской семьи уже около двадцати лет.

Дочь Кейт Миддлтон проболталась о беременности герцогини. Все подробности в видео:

Как сообщает Daily Mail, несмотря на то, что горничная максимально приближена к быту герцогов, ее заработная плата не такая уж и высокая по британским меркам. Оказывается, что годовой доход Антонеллы составляет всего 23 тысячи фунтов стерлингов (около 700 тысяч гривен, – Ред.). Причем, что юристы и врачи Лондона зарабатывают примерно 50 тысяч фунтов, а офисные сотрудники – 20 тысячи фунтов.

21 Ноя 2019 в 1:33 PST INSTAGRAM (@the_royalgrammer)

Также указывается, что в обязанности женщины входит: уборка помещений и ведение семейной бухгалтерии членов королевской семьи. Поначалу она устроилась экономкой в Букингемский дворец, где помогала самой королеве Елизавете II по хозяйству. Однако позднее Фрезолоне получила повышение и должность старшей домработницы.

Также узнайте, какой была Кейт Миддлтон до брака с принцем Уильямом. Напомним, что ранее принц Гарри впервые прокомментировал слухи о вражде с братом.

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