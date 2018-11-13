20-летний сын Уилла Смита заявил, что у него есть бойфренд

Парень ошарашил фанов неоднозначным заявлением

Джейден Смит. Фото: instagram.com/c.syresmith

20-летний сын голливудского актера Уилла Смита, которой показал, как горели леса недалеко от его дома, Джейден Смит удивил поклонников заявлением. Парень признался, что у него есть бойфренд.

Неоднозначное заявление Джейден сделал во время концерта рэпера Tyler, The Creator в понедельник, 11 ноября, в Лос-Анджелесе. Со сцены Смит-младший сказал, что очень любит Тайлера. И не только как друга, пишет DailyMail.

Джейден Смит Фото: instagram.com/c.syresmith

"Tyler, The Creator – мой лучший друг. Я очень сильно его люблю. И, ребята, я хочу вам кое в чем признаться. Тайлер не хочет это афишировать. Тайлер – мой бойфренд. Это правда!" – сказал Джейден.

Из-за волнения парень часто дышал и не сдерживал себя в использовании нецензурной лексики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MyMixtapez (@mymixtapez) 11 Ноя 2018 в 8:28 PST

Сам рэпер никак не отреагировал на признания своего друга, лишь улыбнулся. Но на этом Джейден не остановился. Позднее в Twitter он написал пост, в котором обратился к Тайлеру. "Я всем сказал, теперь можешь этого не отрицать".

Yup @tylerthecreator I Told Everyone You Can’t Deny It Now. — Jaden Smith (@officialjaden) 12 ноября 2018 г.

Артист, в свою очередь, ответил: "Сумасшедший".

На самом ли деле между двумя знаменитостями есть отношения, либо просто таким образом Джейне Смит решил привлечь к себе внимание, пока неясно. Но опровергать ранее сказанное парень не спешит.

Tyler, The Creator Фото: instagram.com/feliciathegoat

Отметим, что Джейден Смит не раз попадал в объективы папарацци в женской одежде. В гардеробе сына Уилла Смита можно найти юбки и платья, в которых он иногда выходит в свет. Джейдену пришлось объяснить, почему он так иногда наряжается.