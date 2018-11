20-летний сын Уилла Смита заявил, что у него есть бойфренд

Парень ошарашил фанов неоднозначным заявлением

20-летний сын голливудского актера Уилла Смита, которой показал, как горели леса недалеко от его дома, Джейден Смит удивил поклонников заявлением. Парень признался, что у него есть бойфренд.

Неоднозначное заявление Джейден сделал во время концерта рэпера Tyler, The Creator в понедельник, 11 ноября, в Лос-Анджелесе. Со сцены Смит-младший сказал, что очень любит Тайлера. И не только как друга, пишет DailyMail.

"Tyler, The Creator – мой лучший друг. Я очень сильно его люблю. И, ребята, я хочу вам кое в чем признаться. Тайлер не хочет это афишировать. Тайлер – мой бойфренд. Это правда!" – сказал Джейден.

Из-за волнения парень часто дышал и не сдерживал себя в использовании нецензурной лексики.

Сам рэпер никак не отреагировал на признания своего друга, лишь улыбнулся. Но на этом Джейден не остановился. Позднее в Twitter он написал пост, в котором обратился к Тайлеру. "Я всем сказал, теперь можешь этого не отрицать".

Yup @tylerthecreator I Told Everyone You Can’t Deny It Now.