20-летняя Белла Торн показала небритые подмышки

В Лос-Анджелеса прошла премьера романтической драмы "Полночное солнце". Главные роли там исполнили 20-летняя Белла Торн и 24-летний сын Арнольда Шварценеггера Патрик Шварценеггер.

На мероприятие Белла выбрала платье от бренда Raisa & Vanessa за 6600 долларов (почти 172 тыс. грн). После появления актрисы на публике, в сети начала обсуждать не ее шикарное платье, а то, что Белла забыла проэпилировать подмышки. Девушка позировала фотографам в довольно открытом наряде, который и дал всем возможность заметить такую деталь.

Фото: Getty

Кроме Беллы на премьере присутствовал и Патрик Шварценеггер. Молодые актеры вместе пришли на красную дорожку.

Фото: AFP

Напомним, Белла Торн оказалась в центре скандала. 20-летнюю Беллу Торн, известную зрителям по роли Тэнси Хенриксон в телесериале "Большая любовь" и роли Сиси Джонс в телесериале канала Disney "Танцевальная лихорадка", выставили из отеля в Парк-Сити американского штата Юта за курение марихуаны.

Белла Торн – девушка без комплексов. Она с легкостью призналась в своей бисексуальности, каждую неделю меняет цвет волос и не скрывает, что не бреет ноги.