20-летняя Кайли Дженнер снялась в клипе бойфренда в образе богини

Трэвис Скотт выпустил клип, в котором немало отсылок к библейским сюжетам

Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner

26-летний рэпер Трэвис Скотт, бойфренд младшей сестры Ким Кардашьян – 20-летней Кайли Дженнер выпустил новый клип, в котором его возлюбленная снялась в образе богини.

В новом видео Скотта немало отсылок к библейским сюжетам: рэпер в клипе проводит своеобразный обряд "крещения", гуляет среди овец и после этого предстает перед всеми на небесах, вероятно, в роли Бога. В переводе название песни означает "Прекрати пытаться быть Богом".

Кайли в клипе появляется в нескольких эпизодах. В конце ролика Дженнер предстала в образе богини, излучающей яркий свет.

Напомним, сестры Кардашьян стали "жертвами" неудачной ретуши. Они приняли участие в съемке для бренда Calvin Klein. Снимок на своей странице опубликовала Ким Кардашьян. Внимательные пользователи сети заметили несколько странностей на фото.

Ранее мы писали о том, что Кайли Дженнер создала собственный фильтр в Instagram. С помощью этого фильтра в соцсети можно "примерить" семь оттенков личного бренда теледивы.