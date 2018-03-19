20-летняя сестра Кейт Мосс прикрылась книгой на пикантном снимке в ванной

Как и старшая сестра Лотти – тоже модель

20-летняя сестра знаменитой британской модели Кейт Мосс опубликовала пикантный снимок в ванной, прикрываясь пеной и книгой. Лотти Мосс начала карьеру модели несколько лет назад, подписав контракт с британским агентством Storm. С этим же агентством когда-то подписала свой первый контракт и Кейт Мосс.

В 2016 году Лотти украсила обложку французского Vogue и до сих пор продолжает развивать карьеру модели. В 2017 году Карл Лагерфельд выбрал ее героиней рекламной кампании очков Chanel.

Фото: instagram.com/lottiemossxo

instagram.com/lottiemossxo

Напомним, американская модель и актриса Эмили Ратаковски, которая недавно вышла замуж за актера Себастьяна Бир-Маккларда, порадовала поклонников пикантным фото. Модель разместила на своей странице в Instagram снимок, сделанный со спины в ванной комнате.

Также 21-летняя американская модель и звезда шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер снялась для обложки знаменитого модного журнала Vogue, а в откровенном интервью изданию рассказала о своей сексуальной ориентации и "мужской энергии".