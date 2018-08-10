21-летняя Хлоя Морец закрутила роман с актером после расставания с Бекхэмом

Актрису заметили с предполагаемым бойфрендом в одном из ночных заведений Лос-Анджелеса

Хлоя Морец. Фото: AFP

21-летняя голливудская актриса Хлоя Морец, которая более двух месяцев назад рассталась со своим 19-летним бойфрендом – Бруклином Бекхэмом, похоже, снова обрела счастье в личной жизни. Звезду фильма "Пипец" заметили выходящей из заведения The Nice Guy вместе с 26-летним актером Диланом О'Брайеном, известного по своим ролям в фильме "Бегущий в лабиринте" и сериале "Волчонок", передает Daily Mail.

Папарацци поймали парочку прямо около автомобиля. После The Nice Guy они отправилась в элитный ресторан Beauty & Essex.

Публикация от Dylan O’Brien (@cute.dob) 8 Авг 2018 в 9:12 PDT

Интересный факт: в 2011 году в интервью изданию Hollywire на вопрос, кто из актрис ему нравится, Дилан назвал именно Хлою.

Отметим, что Бруклин Бэкхем и Хлоя Морец познакомилась на Неделе моды в Париже в 2014 году и с тех пор то сходились, то расходились. В апреле этого года Бруклина заметили целующимся с моделью Playboy Лекси Вуд. После этого они с Хлоей прекратили отношения.

Напомним, Бруклин Бекхэм бросил элитный университет в США.