23-летняя девушка Леонардо Ди Каприо беременна?

СМИ сообщают, что модель Камила Морроне ждет первенца от голливудской звезды

45-летний голливудский красавец Леонардо Ди Каприо впервые станет отцом. По слухам, его 23-летняя девушка Камила Морроне, с которой Лео встречается уже три года, беременна.

На днях об этом заговорили западные СМИ, после того, как в журнале Woman’s Day были опубликованы фото, на которых Камила прогуливается по городу и выглядит "не так, как обычно". Папарацци заметили у модели растущий живот.

Леонардо Ди Каприо / Камила Морроне Фото: Getty Images, instagram.com/camilamorrone

Звездная пара не комментировала возможную беременность Морроне, но спустя некоторое время девушка снова попала в объективы камер, только уже с идеальным плоским животом.

Возлюбленная актера прогуливалась в черном облегающем платье с декольте и никаких признаков беременности, судя по фото, нет. Если только у Камилы не ранний срок беременности. Во всяком случае, ожидаем официальных комментарий от Лео и его спутницы.

О первом совместном выходе Леонардо Ди Каприо и Камилы Морроне смотрите в сюжете:

Напомним, что Ди Каприо и Морроне встречаются с 2017 года. Пара часто проводит время вместе, но никогда не публикует совместные фото в соцсетях. Ранее Камила рассказала о минусах романа с голливудской звездой.

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