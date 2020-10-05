23-летняя девушка Леонардо Ди Каприо беременна?
СМИ сообщают, что модель Камила Морроне ждет первенца от голливудской звезды
45-летний голливудский красавец Леонардо Ди Каприо впервые станет отцом. По слухам, его 23-летняя девушка Камила Морроне, с которой Лео встречается уже три года, беременна.
На днях об этом заговорили западные СМИ, после того, как в журнале Woman’s Day были опубликованы фото, на которых Камила прогуливается по городу и выглядит "не так, как обычно". Папарацци заметили у модели растущий живот.
Звездная пара не комментировала возможную беременность Морроне, но спустя некоторое время девушка снова попала в объективы камер, только уже с идеальным плоским животом.
Возлюбленная актера прогуливалась в черном облегающем платье с декольте и никаких признаков беременности, судя по фото, нет. Если только у Камилы не ранний срок беременности. Во всяком случае, ожидаем официальных комментарий от Лео и его спутницы.
О первом совместном выходе Леонардо Ди Каприо и Камилы Морроне смотрите в сюжете:
Напомним, что Ди Каприо и Морроне встречаются с 2017 года. Пара часто проводит время вместе, но никогда не публикует совместные фото в соцсетях. Ранее Камила рассказала о минусах романа с голливудской звездой.
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