23-летняя дочь Эминема показала идеальную фигуру в купальнике

Хейли Скотт Метерс отдыхает в Австралии

Дочь Эминема Хейли Скотт Метерс Фото: instagram.com/hailiescott1

В это сложно поверить, но средней дочери всемирно известного рэпера Эминема уже 23 года. Хейли Скотт Метерс достаточно активна в соцсетях и часто публикует яркие снимки. Так, недавно девушка отправилась на отдых в Австралию и делится пикантными кадрами.

На своей странице в Instagram дочь Эминема опубликовала серию снимков в ярких бикини. На фото Хейли Скотт Метерс позирует в желтом открытом купальнике и демонстрирует подтянутую фигуру. Нежности и невинности образу девушка добавила с помощью красного цветка в волосах. К слову, такой трюк является трендом текущего сезона.

Дочь Эминема позировала в бикини Фото: instagram.com/hailiescott1

23-летняя дочь Эминема отдыхает в Австралии Фото: instagram.com/hailiescott1

Кроме того, 23-летняя Хейли показала идеальные формы на пляжном снимке.

"Петух едва не заставил меня упасть с этого дерева", – с юмором подписала фото дочь Эминема.

Хейли Скотт Метерс показала фигуру в купальнике Фото: instagram.com/hailiescott1

Отметим, кроме Хейли Скотт Метерс, у Эминема есть еще две дочери: 25-летняя Алайна Метерс и 16-летняя Уитни Метерс.

Ранее мы писали, что Кира Найтли откровенно рассказала о съемках в кино и своей дочери.

Смотрите видео об интересных подробностях жизни Эминема:

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