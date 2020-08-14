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23-летняя миллиардерша Кайли Дженнер обнажилась в фотосессии для украинского фотографа

Сегодня, 09:00

Знаменитость снова порадовала фанатов результатом сотрудничества с Сашей Самсоновой

Модель и предпринимательница Кайли Дженнер, которая 10 августа отпраздновала свое 23-летие, приняла участие в изумительной фотосессии. Несколько кадров знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте, и публикации собрали десятки миллионов лайков.

Фотографии сделала украинка Саша Самсонова – фотограф и режиссер, которая живет и работает в Лос-Анджелесе. Это уже не первое ее совместное сотрудничество с Кайли Дженнер. Кроме того, в объективе Саши Самсоновой часто появляется сестра Кайли, Кендалл Дженнер, а также звезды Голливуда и иконы фешн-индустрии.

На одной из фотографий Кайли Дженнер позирует топлесс, прикрыв обнаженную грудь двумя руками. На ее голове – эффектная широкополая шляпа с вуалью.

Кайли Дженнер позирует топлесс
Кайли Дженнер позирует топлесс
Фото: instagram.com/kyliejenner

"23! Спасибо, Боже, за еще один год. Благословения и уроки... Я здесь ради всего этого и очень благодарна каждому из вас", – подписала одну из публикаций Кайли Дженнер.

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner

Напомним, что в мае Кайли Дженнер лишили звания самой молодой миллиардерши после скандального расследования Forbes. На днях журнал назвал ТОП-10 самых высокооплачиваемых актеров мира за год.

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