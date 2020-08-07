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23-летняя модель, снявшаяся в документальном фильме Netflix, покончила с собой

Сегодня, 10:00

Дейзи Коулман не смогла справиться с переживаниями из-за пережитого в прошлом насилия

Американская модель и татуировщица, снявшаяся в документальном фильме "Дейзи и Одри" от Netflix, совершила самоубийство. 23-летняя Дейзи Коулман в прошлом пережила изнасилование и не смогла оправиться от случившегося с ней.

О смерти Дейзи Коулман сообщила 4 августа в Facebook ее мать Мелинда Меллер Коулман. "Моя дочь, Кэтрин Дейзи Коулман, сегодня совершила суицид. Она была моей лучшей подругой и потрясающей дочкой. Ей казалось, что я могу жить без нее, но это не так", – написала в социальной сети мама жертвы насилия.

Татуировщица Дейзи Коулман
Татуировщица Дейзи Коулман
Фото: instagram.com/youngcattattoos

Известно, что 23-летняя Дейзи Коулман перестала отвечать на звонки близких несколько дней назад. Ее обеспокоенные родственники обратились в полицию, и когда правоохранители вскрыли дверь в квартиру девушки, та была уже мертва.

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Коулмэн изнасиловали в 2012 году, когда ей было 14 лет. Она подверглась нападению со стороны знакомого 17-летнего школьника Мэтью Барнетта. Вместе со своей подругой Дейзи была на вечеринке с друзьями, где выпила лишнего.

Обоих девочек изнасиловали, сняв все на камеру. Обидчики избежали наказания, а семья Коулманов стала получать анонимные угрозы.

Дейзи Коулман
Дейзи Коулман
Фото: instagram.com/youngcattattoos

В 2016 году на Netflix вышел фильм "Одри и Дейзи", в котором рассказывалась история трагедии, случившейся с девочками. Кроме того, Дейзи сыграла саму себя в сериале "Демократия сейчас!" и снялась в хорроре "Техасский смертельный трип".

С 2017 года девушка являлась активной участницей движения SafeBAE, которая помогает девчонкам, пережившим насилие.

Недавно сообщалось, что звезда "Дома-2" Алена Водонаева призналась, что в 14 лет стала жертвой изнасилования.

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Источник: instagram.com/youngcattattoos
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