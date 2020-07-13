24-летняя Кендалл Дженнер продемонстрировала тонкую талию и загорелое тело в бикини: фото

Известная модель позировала в ванной комнате

Известная американская модель и сестра Кайли Дженнер, которую лишили звания самой молодой миллиардерши, Кендалл очаровала миллионы фанатов новым селфи. Звезда позировала в ванной в раздельном бикини, демонстрируя стройную фигуру и загоревшую кожу.

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Вместе со своей сестрой Кайли, Кендалл Дженнер отправилась на элитный курорт Амангири, который расположен посреди каньонов и скал в штате Юта, где находится несколько главных достопримечательностей США.

Кендалл Дженнер позировала в ванной комнате в своих апартаментах в отеле. Свое лицо Кендалл скрыла за большим телефоном, а на голову надела соломенную ковбойскую шляпу. Снимком модель поделилась в своем Instagram-аккаунте, а сама публикация собрала более пяти миллионов лайков менее, чем за сутки.

INSTAGRAM

Недавно мы рассказали, на что тратит деньги 22-летняя миллиардерша Кайли Дженнер, которая за последний год потратила 130 миллионов долларов.

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