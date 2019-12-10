24-летняя "Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву: все подробности

24-летняя Наталья Болюх высказалась касательно гражданской позиции

"Мисс Львов 2018" Наталья Болюх Фото: Instagram.com

Обладательница титула "Мисс Львов 2018" Наталья Болюх оказалась в центре скандала из-за поездки в Москву. Так, на своей странице в Instagram 24-летняя девушка опубликовала кадры, которые были сделаны во время поездки в российскую столицу. К слову, недавно "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша рассказала об отношениях с участницами на конкурсе.

Сперва титулованная красотка опубликовала в Instagram-stories видео из самолета, потом сняла на камеру роскошный номер в отеле, где в вазе стоят красные розы. В геолокации Наталья отметила Амстердам и сказала журналистам издания "Высокий Замок", что отправилась в Нидерланды праздновать свой день рождения. Но позже оказалось, что девушка поехала в Москву и скрыла этот факт. Более того, видео и фото девушки на своей странице в социальной сети разместил ее друг и чиновник российской Государственной Думы.

Сейчас на странице Натальи Болюх удалены все Instagram-stories, а под опубликованными кадрами нет ни единой отметки Москвы. После бурной реакции в сети на то, что украинка скрыла свою поездку в Россию, Наталья прокомментировала скандал.

"Как и у большинства украинцев, у меня есть друзья, которые живут в России, которые разделяют мои мысли и мое видение. Все хотят мира для наших государств. Я ценю и берегу эту дружбу, потому и посетила празднование дня рождения моих друзей в Москве. Я верю, что мы сможем вернуть мир в наши дома, объединившись по обе стороны границы", – заявила "Мисс Львов 2018" на своей странице в социальной сети.

INSTAGRAM

К тому же, она высказала свою позицию касательно Крыма: "Я всегда делала все, чтобы быть достойной этих титулов. Конечно, как и все мы, я очень люблю свою страну и моя позиция в отношении целостности одна: Украина едина и нераздельна от Крыма до Киева, от Львова до Донецка".

К слову, не так давно "Мисс Украина" Маргарита Паша неожиданно ответила на вопрос, чей Крым.

Напомним также, Маргарита Паша дала откровенное интервью Сегодня.Lifestyle, в котором рассказала об интригах закулисья и личной жизни.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.