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25-летний Джастин Бибер объявил об уходе со сцены

Бибер признался, что его психическое здоровье на данном этапе важнее карьеры

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:09
Джастин Бибер
Джастин Бибер
Фото: Getty Images

25-летний американский певец Джастин Бибер знает, что его поклонники с нетерпением ждут от него новой музыки, однако психическое здоровье певцу сейчас важнее его нынешней деятельности.

Артист написал своим поклонникам длинное эмоциональное сообщение в Instagram, объясняя, что его музыкальная карьера отходит на второй план, поскольку он продолжает исправлять некоторые из своих "глубоко укоренившихся проблем".

Хейли Болдуин и Джастин Бибер
Хейли Болдуин и Джастин Бибер
Фото: instagram.com/haileybieber

"Я прочитал много сообщений о том, что вы хотите альбом… Я гастролировал все мои подростковые годы, а уже к 25-ти годам понял, и, как вы, ребята, вероятно, заметили, что я был несчастлив в последнем туре, и я этого не заслуживаю, и Вы этого не заслуживаете. Вы платите деньги, чтобы прийти и провести время на живом, энергичном и веселом концерте, и я не смог эмоционально дать вам это все в конце тура".

Бибер также отметил, что приоритетом его психического здоровья является желание "поддержать" свой брак с Хейли Болдуин и оправдать свои ожидания, как будущего отца.

Ранее Бибер признался, что долгое время боролся с депрессией.

Напомним, Хейли Болдуин и Джастин Бибер впервые в качестве мужа и жены снялись в фотосессии.

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Источник: Сегодня
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