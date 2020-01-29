Большая гематома мозга: 25-летний звезда КВН впал в кому

Из-за тяжелого состояния Овику Григоряну не могут сделать операцию

Овик Григорян Фото: Instagram

Игрок команды КВН "Армянская сборная" 25-летний Овик Григорян впал в кому спустя два дня после выписки из больницы. Отметим, что юморист был госпитализирован с инсультом 8 января. А 21 января его уже отпустили домой, так как он шел на поправку.

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Как говорится на официальной странице команды КВН "Армянская сборная", 23 января Овик потерял сознание и оказался в реанимации.

"Сейчас Овик в глубокой коме. Он дышит сам, но из-за большой гематомы в мозге оперировать пока нельзя. Но как только ему станет чуть лучше, можно будет делать операцию", – говорится на странице "Армянской сборной" в Instagram.

Друзья Григоряна попросили всех неравнодушных собрать деньги на лечение "большого человека с большим сердцем". За сутки им пришло свыше 998 тысяч рублей (около 400 тысяч гривен, – Ред.).

Напомним, что 12 ноября в больнице Набережные Челны из жизни ушел 30-летний известный комик и звезда КВН Ильяс Хасанов. Три дня врачи боролись за его жизнь, но артист скончался, так и не приходя в сознание после аварии, которая произошла 8 ноября.

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