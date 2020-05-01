25-летняя Джиджи Хадид официально подтвердила свою беременность

Супермодель призналась, что чувствует себя эмоционально уязвимой

На днях мама супермодели Джиджи Хадид рассказала о беременности одной из своих дочерей. В СМИ ходили слухи, что икона стиля ожидает ребенка от своего бывшего возлюбленного – экс-участника группы One Direction Зейна Малика. Спустя некоторое время сама Джиджи подтвердила беременность в прямом эфире.

Супермодель Джиджи Хадид Фото: instagram.com/gigihadid

Накануне 25-летняя Джиджи Хадид стала героем нового эпизода шоу Джимми Фэллона. В разговоре с ведущим модель поделилась радостной новостью и своими ощущениями от беременности.

"Разумеется, мы бы хотели объявить об этом по-своему, но мы очень взволнованы, счастливы и благодарны за все добрые пожелания и поддержку, которую нам оказывают. Особенно в это непростое время. Теперь у нас есть веская и хорошая причина, чтобы быть дома и всем вместе переживать этот прекрасный опыт день ото дня", – сказала знаменитость.

Она призналась, что сейчас ее жизнь слишком эмоциональная. Во время празднования своего 25-летия будущая мама плакала каждые пять минут в течение часа.

В то же время Джиджи не стала сообщать подробностей ни о поле ребенка, ни о том, когда она должна родить. По словам ее матери – Йоланды Хадид – девушка находится на 20-й неделе беременности и родит в сентябре.

С певцом Зейном Маликом Джиджи Хадид встречалась с 2015 года и разошлась в 2018 году. В декабре 2019 года они возобновили свои отношения. Сейчас Джиджи Хадид вместе с Зейном Маликом, сестрой Беллой Хадид и матерью Йоландой проводят карантин на ферме в Пенсильвании.

Ранее мы писали, что Джиджи Хадид вызывали в суд по делу Харви Вайнштейна.

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