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25-летняя модель Джиджи Хадид впервые показала себя после родов: фото

Сегодня, 14:45

Модель родила дочь месяц назад

25-летняя звезда подиумов Джиджи Хадид родила дочь всего месяц назад. В течение этих нескольких недель она не публиковала свои фото, но теперь нарушила тишину.

На своей страничке в Instagram Джиджи разместила селфи – и это первое фото Хадид, которым она поделилась с подписчиками спустя месяц после родов. На снимке Джиджи сидит перед зеркалом в черной футболке и желтых спортивных штанах с завышенной талией.

На футболке написано слово "vote", что в переводе с английского означает "голосуй, голосовать". Таким образом модель призывает всех прийти на выборы президента США, которые пройдут уже совсем скоро – 3 ноября.

Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
Фото: instagram.com/gigihadid

В комментариях коллеги Хадид поддержали ее призыв к голосованию, а поклонники не смогли не написать комплименты в адрес фигуры модели. Но, кто знает, может Джиджи воспользовалась фильтрами и ретушью?

К примеру, певица Кэти Перри, которая во время беременности набрала лишний вес, не стесняется свой фигуры и открыто демонстрирует ее миру. Многие поддерживают звезду в том, что она не ретуширует свои фото, ведь лишние килограммы после родов – это абсолютно нормально!

Смотрите видеосюжет об экстремальных родах звезд:

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