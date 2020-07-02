25-летняя жена Виктора Павлика показала чувственный снимок и рассказала, как справляется с негативными эмоциями

Супруга артиста призналась, что берет эмоции под тотальный контроль

25-летняя Екатерина Репяхова, которая недавно заявила об угрозах бывшей жены Виктора Павлика, опубликовала трогательный черно-белый снимок с супругом. На чувственной фотографии Виктор Павлик и Екатерина позируют с закрытыми глазами. Публикацию супруга артиста сопроводила своими откровениями о негативных эмоциях и психологическом здоровье.

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Екатерина написала, что каждый раз, когда ей становится плохо, она берет эмоции под полный контроль.

"Я не знаю, как я этому научилась, но я же адекватный человек, значит я могу анализировать. Я убедилась недавно, что ни в коем случае нельзя позволять негативным эмоциям жить в себе больше нескольких часов. Пострадать несколько часов – это норма. Но страдать годами – выход из состояния только с помощью специалиста. В моей жизни часто бывает так, что я с чем-то не согласна, или возле меня происходит чудовищная несправедливость. Но если я не могу поменять ситуацию, я в миг меняю отношение к ней. Я максимально контролирую свои эмоции, не давая места негативу, злу и ненависти. Потому как, это все съедает только меня саму", – написала Екатерина Репяхова.

Также Екатерина добавила, что прикладывает максимум усилий, чтобы она и ее любимый супруг имели здоровый организм и психику, поэтому фокусируется на позитиве и мире.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик Фото: instagram.com/repyahovakate

Недавно экс-жена Павлика, Лариса резко ответила на обвинения Репяховой, рассказав свою версию скандальной ситуации. До этого Екатерина Репяхова публично призналась, что начала получать угрозы от Ларисы после того, как рассказала о лечении онкобольного сына Виктора Павлика.

Напомним, что в конце весны Виктор Павлик и Екатерина Репяхова тайно поженились.

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