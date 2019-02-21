25 полуголых буддистов и человек-календарь: когда стартует супершоу "Дивовижні люди"

Премьера состоится на телеканале "Украина"

Шоу "Дивовижні люди" Фото: пресс-служба канала "Украина"

23 февраля в 21:00 зрители телеканала "Украина" увидят первый выпуск новейшего супер-шоу "Дивовижні люди", за победу в котором будут бороться украинцы с выдающимися умственными способностями. Уже в премьерном выпуске проекта примет участие женщина с уникальной тактильной памятью, которая "читает" других людей касанием рук.

Команда проекта "Дивовижні люди" приготовила для участницы эффектное испытание – с закрытыми глазами лишь при помощи легких касаний руками ей нужно будет запомнить рисунок тела одного мужчины и, используя память рук, без прикосновений определить его среди 25 других.

Ирина Егорова Фото: пресс-служба канала "Украина"

Также бороться за победу в первом выпуске будут: незрячий от рождения парень Олег Шпай, который благодаря методу эхолокации может сказать, что за предмет находится перед ним, не прикасаясь к объекту; человек-календарь Станислав Старостенко, который способен определить день недели любой даты за последние семь столетий; боксер Олег Волошко, который владеет впечатляющей двигательной памятью – он помнит скорость, силу и последовательность всевозможных комбинаций ударов; синестетик Анна Пастушенко, которая видит мелодии цветами; семилетний Леонид Соловей с феноменальной зрительной памятью – мальчик моментально фиксирует в памяти любые числа, цвета и слова с помощью образов.

Эксперты шоу "Дивовижні люди" Фото: пресс-служба канала "Украина"

Как сообщалось ранее, ведущим новейшего супер-шоу стал Александр Скичко, а звездными экспертами – популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны "Говорить Україна" на канале "Украина" Алексей Суханов и ученый Виктор Комаренко.

Смотрите видео о предстоящем шоу:

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