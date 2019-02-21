25 полуголых буддистов и человек-календарь: когда стартует супершоу "Дивовижні люди"
Премьера состоится на телеканале "Украина"
23 февраля в 21:00 зрители телеканала "Украина" увидят первый выпуск новейшего супер-шоу "Дивовижні люди", за победу в котором будут бороться украинцы с выдающимися умственными способностями. Уже в премьерном выпуске проекта примет участие женщина с уникальной тактильной памятью, которая "читает" других людей касанием рук.
Команда проекта "Дивовижні люди" приготовила для участницы эффектное испытание – с закрытыми глазами лишь при помощи легких касаний руками ей нужно будет запомнить рисунок тела одного мужчины и, используя память рук, без прикосновений определить его среди 25 других.
Также бороться за победу в первом выпуске будут: незрячий от рождения парень Олег Шпай, который благодаря методу эхолокации может сказать, что за предмет находится перед ним, не прикасаясь к объекту; человек-календарь Станислав Старостенко, который способен определить день недели любой даты за последние семь столетий; боксер Олег Волошко, который владеет впечатляющей двигательной памятью – он помнит скорость, силу и последовательность всевозможных комбинаций ударов; синестетик Анна Пастушенко, которая видит мелодии цветами; семилетний Леонид Соловей с феноменальной зрительной памятью – мальчик моментально фиксирует в памяти любые числа, цвета и слова с помощью образов.
Как сообщалось ранее, ведущим новейшего супер-шоу стал Александр Скичко, а звездными экспертами – популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны "Говорить Україна" на канале "Украина" Алексей Суханов и ученый Виктор Комаренко.
Смотрите видео о предстоящем шоу:
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