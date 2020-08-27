26 лет вместе: история любви Павла Зиброва и его супруги Марины

На момент знакомства и Павел, и Марина были в разводе

Знаменитый украинский певец Павел Зибров и его жена Марина отпраздновали нефритовую свадьбу – 26 лет вместе! Тяжелые разводы, дети от первых браков, необычное знакомство и попытки зачать ребенка – предлагаем узнать историю развития отношений звездной пары.

Павел Зибров встретил Марину, когда обоим уже было немного за тридцать. У каждого за плечами был развод, оба воспитывали детей от первых браков. С первой женой, пианисткой Татьяной, певец прожил в браке два года, а затем 10 лет не мог оправиться от разочарования. Ведь женщина ему изменила со своим студентом.

Певец Павел Зибров Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Я случайно шел возле ее работы и увидел, как она выходит с этим парнем. И они взялись за ручки, обнялись, поцеловались. Я спрятался за дерево и смотрю на эту трагикомедию. Боже, и тогда меня 220, как говорится, проняло", – вспоминает Зибров.

В тот же вечер Павел собрал свои вещи и ушел из жизни Татьяны.

"Я рад, что так случилось, потому что она бы не вышла замуж за того парня, в которого влюбилась и так случилось бы, что мы расстались – я бы не нашел Маринку свою", – отмечает певец.

На момент знакомства с Зибровым Марина также была разведена. Но знала, что это ненадолго, ведь второго мужа ей еще во время брака нагадали.

Павел и Марина Зибровы отметили серебряную свадьбу Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Была такая гадалка, ее звали Прасковья. Она сказала: "Ты уйдешь от мужа, а потом будет человек с усами, и он будет очень известный в стране", – поделилась женщина.

И вот на корпоратив Союза налоговиков и предпринимателей, где работала Марина, пригласили выступить Павла Зиброва.

Интересно, что сразу Марине он не приглянулся, а вот Зибров наоборот будущая супруга пришлась по душе. После выступления взволнованный Павел остался на фуршет и уже познакомился с Мариной ближе.

"Ну и я начал к ней клеиться. У меня даже был с собой календарик. Тогда было модно – календарик с лицом и именем, записал телефончик и они с подругой перезвонили мне, что самое интересное", – рассказал артист.

Павел Зибров с женой Фото: Иван Марчук, Сегодня

Марине певец сначала не понравился, но у нее была разведенная подруга Ирина, ради которой женщина заманила артиста к себе домой.

"А я телефончик-то не взял у них. Они позвонили и говорят: "А не могли бы вы прийти к нам в гости и поиграть нам под гитарочку?", – вспоминает Павел.

Марина оставила Павла и подругу в комнате, сама ушла на кухню. Спустя какое время ее подруга куда-то исчезла, а Павел остался петь песни Марине до пяти утра.

Сразу же после первого свидания Марина с сыном Сашей, которому было уже 12 лет, поехала на отдых в Болгарию. А влюбленный Зибров страдал дома.

Павел Зибров с женой и дочерью Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Я ждал ее. И вот через неделю она загорелая, красивая приехала оттуда. Все, мы уже не отходили друг от друга, это была любовь-морковь", – признался артист.

Когда Зибров познакомился с сыном Марины, мальчик уже был подростком и не очень хорошо воспринял нового кавалера мамы, который переехал к ним жить. Но уже через год парень подружился с Павлом настолько, что когда они с мамой снова поехали отдыхать в Болгарию, то активно отгонял от нее всех поклонников.

Марине не нравилось, что она уже год живет с Павлом, но он еще не сделал ей предложение. Поэтому женщина поставила вопрос ребром: либо – в ЗАГС, либо они с Павлом прощаются. На 35-летие Марины, они поженились, а потом и обвенчались.

Продолжение истории любви Павла Зиброва с женой смотрите в видеосюжете ниже:

Напомним, Павел Зибров рассказал о трагедии, которая отняла у него отца. Мы также сообщали, что Павлу Зиброву на карантине пришлось изменить имидж.

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