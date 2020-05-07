27-летняя модель Кара Делевинь и 30-летняя актриса Эшли Бенсон расстались после двух лет отношений

Некоторые фанаты подозревают, что это может быть фейком

Поклонники знаменитой пары расстроены – модель Делевинь и актриса Эшли Бенсон, звезда сериала "Милые обманщицы", расстались. Девушки состояли в отношениях два года и разорвали отношения, но многие подозревают, что это неправда. Еще в декабре 2019 года хакеры взломали Twitter Кары Делевинь и опубликовали резонансное заявление, что модель якобы рассталась со своей девушкой Эшли Бенсон.

Многочисленные источники все же подтвердили информацию, что Эшли и Кара расстались еще в апреле, информирует Cosmopolitan.

Кара Делевинь рассталась с Эшли Бенсон Фото: Getty Images

Еще в конце марта Кара Делевинь и Эшли вместе снимали веселые видео для Tik-Tok. Вероятно, это было перед окончанием их отношений.

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Причина их расставания остается покрытой тайной, но их отношения часто были наполнены взлетами и падениями.

Сейчас Кара Делевинь находится на самоизоляции, а Эшли Бенсон вчера опубликовала несколько своих селфи, которые подписала словами популярного трека Tyga и Curtis Roach – "Bored In The House": "Скучно дома".

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В начале апреля рассталась еще одна звездная пара – Джесси Джей и Ченнинг Татум разорвали отношения после временного повторного воссоединения.

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