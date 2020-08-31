27-летняя возлюбленная Брэда Питта оказалась замужем за 68-летним ресторатором

Брэд Питт познакомился с супругом своей возлюбленной более десяти лет назад

27-летняя немецкая модель Николь Потуральски, которая, как подозревают западные СМИ и папарацци, встречается с голливудским актером Брэдом Питтом, оказывается уже давно замужем. Пока Брэд Питт проводит время со своей новой девушкой в замке, где сыграл свадьбу с Джоли, некий источник из окружения Николь рассказал, что она и ее 68-летний супруг предпочитают свободные отношения. Об этом сообщает Daily Mail.

Николь Потуральски Фото: instagram.com/nico.potur

Сообщается, что 56-летний оскароносный актер встретил 27-летнюю Николь Потуральски в августе 2019 года в берлинском ресторане "Борхардт", который принадлежит ее супругу, Роланду Мэри. С самим владельцем ресторана Брэд Питт познакомился еще в 2009 году, когда приехал в Германию на съемки фильма Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки".

Брэд Питт официально не подтвердил роман с Николь Потуральски. Но как сообщают западные СМИ, они встречаются уже около девяти месяцев.

Ранее мы рассказали, что еще известно о новой пассии Брэда Питта.

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