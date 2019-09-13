"Ангелу" Victoria's Secret сделали предложение: фото счастливой невесты с женихом

После четырех лет отношений влюбленные решились пожениться

Лаис Ребейро Фото: Getty Images

Известная бразильская модель и "ангел" Victoria's Secret Лаис Ребейро собирается замуж. 28-летней красотке возлюбленный, баскетболист Хоаким Ноа сделал предложение руки и сердца во время фестиваля Burning Man.

Жительницы Парижа воссоздали всемирно известное шоу Victoria's Secret:

Радостным событием модель поделилась со своими поклонниками, опубликовав фотографии в Instagram. На кадрах девушка не скрывает своей радости и обнимает со своим возлюбленным – французским спортсменом.

7 Сен 2019 в 7:24 PDT INSTAGRAM (@laisribeiro)

"Он (фотограф Жером Дюран, – Ред.) показал один из лучших моментов моей жизни. И я не могу быть еще счастливее. Мы поженимся, друзья", – написала модель.

После фестиваля девушка отправилась на гала-концерт Федерации мозаики, где и похвасталась обручальным кольцом.

Лаис Ребейро демонстрирует обручальное кольцо Фото: Getty Images

Отметим, что пара встречалась около четырех лет и после длительных отношений решились на важный шаг – узаконить свои отношения.

Напомним, что ранее "ангелу" Victoria's Secret Жозефин Скривер парень прямо на льду в Финляндии стал на колено и сделал ей предложение.

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