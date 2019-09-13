"Ангелу" Victoria's Secret сделали предложение: фото счастливой невесты с женихом
После четырех лет отношений влюбленные решились пожениться
Известная бразильская модель и "ангел" Victoria's Secret Лаис Ребейро собирается замуж. 28-летней красотке возлюбленный, баскетболист Хоаким Ноа сделал предложение руки и сердца во время фестиваля Burning Man.
Жительницы Парижа воссоздали всемирно известное шоу Victoria's Secret:
Радостным событием модель поделилась со своими поклонниками, опубликовав фотографии в Instagram. На кадрах девушка не скрывает своей радости и обнимает со своим возлюбленным – французским спортсменом.
"Он (фотограф Жером Дюран, – Ред.) показал один из лучших моментов моей жизни. И я не могу быть еще счастливее. Мы поженимся, друзья", – написала модель.
После фестиваля девушка отправилась на гала-концерт Федерации мозаики, где и похвасталась обручальным кольцом.
Отметим, что пара встречалась около четырех лет и после длительных отношений решились на важный шаг – узаконить свои отношения.
Напомним, что ранее "ангелу" Victoria's Secret Жозефин Скривер парень прямо на льду в Финляндии стал на колено и сделал ей предложение.
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