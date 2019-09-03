3 сентября: билеты на концерт Шуфутинского раскупили еще весной

Концерт Михаила Шуфутинского в Москве состоится сегодня, 3 сентября

Михаил Шуфутинский Фото: instagram.com/mikhail.shufutinsky

Сегодня тот самый день, когда горят костры рябин! 3 сентября в сети активно распространяются мемы с изображением Михаила Шуфутинского. И хотя сам артист не слишком любит исполнять свою культовую песню, символично, что его московский концерт состоится именно 3 сентября. Таким решением Михаил Шуфутинский и его менеджмент попали в десятку.

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Стало известно, что билеты на концерт Михаила Шуфутинского в Москве раскупили за несколько месяцев – еще весной. "Билетов давно нет, поклонники пытаются найти хоть один и обивают пороги Дома культуры у Калужской", – сообщает Telegram-канал Mash.

Несколько дней назад Михаил Шуфутинский напомнил поклонникам о предстоящем концерте и опубликовал видеообращение в Instagram.

"Совсем скоро 3 сентября, готовьтесь переворачивать календарь, он ждет вас", – говорит Шуфутинский.

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Отметим, легендарная песня с узнаваемой строчкой "я календарь переверну, и снова третье сентября" впервые была исполнена Шуфутинским в 1994 году и практически сразу стала хитом.

Ранее мы также писали, что автор хита "3 сентября" объяснил тайну этой даты. Все оказалось довольно просто.

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