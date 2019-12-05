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31-летняя Эмма Стоун впервые выходит замуж

И для Эммы, и для ее избранника это будет первый брак

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Фото: AFP

Голливуд всколыхнет новая свадьба! 31-летняя звезда фильмов "Ла-Ла-Ленд" и "Фаворитка" Эмма Стоун и 34-летний режиссер шоу Saturday Night Live Дэйв МакКери готовы связать себя узами брака. Дэйв поделился в своем Instagram снимком с возлюбленной, на котором она продемонстрировала помолвочное кольцо.

Также Ники Минаж вышла замуж, подробности:

Комментировать фото Дэйв не стал, а лишь оставил смайл в виде сердца.

Эмма Стоун выходит замуж за Дэйва МакКери
Эмма Стоун выходит замуж за Дэйва МакКери
Фото: instagram.com/davemccary

Отметим, что Стоун и МакКери начали встречаться два года назад и долгое время старались не афишировать свой роман, а официально вместе они вышли в свет лишь в начале этого года — они стали гостями премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе.

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Самым известным романом Стоун были отношения с актером Эндрю Гарфилдом, с которым она встречалась пять лет и сумела сохранить хорошие отношения. И для Эммы, и для МакКери этот брак станет первым.

Напомним, впервые Эмма и Дэйв вышли в свет только зимой 2019-го. Они посетили ежегодную церемонию вручения премии Гильдии киноактеров США, которая состоялась вчера в Лос-Анджелесе.

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