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32-летняя победительница конкурса красоты погибла в ДТП: подробности трагедии

Модель не справилась с управлением

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:31
Заниб Наед
Заниб Наед
Фото: Facebook

32-летняя победительница конкурса красоты "Мисс Пакистан Мир 2012" Заниб Наед погибла в автокатастрофе. 1 декабря ее автомобиль Mercedes CL2 перевернулся на скорости после столкновения с бордюром. Последнее время девушка проживала в Нью-Йорке, а трагедия произошла в штате Мэриленд. Отметим, что после шести лет страданий умерла "Мисс Европа 2014".

В этом видео смотрите о трагической гибели модели Иванны Смит:

Как пишет издание People, модель, которая управляла транспортным средством самостоятельно, скончалась на месте происшествия мгновенно. В результате ДТП никто, кроме Заниб, не пострадал. Почему девушка не справилась с управлением – неизвестно. Но полиция после экспертизы исключила версию вождения в нетрезвом состоянии.

Заниб Наед
Заниб Наед
Фото: Facebook

"Быть королевой красоты в такой стране, как Пакистан, где еще не организовывали национальные конкурсы, – тяжелая работа! Заниб Наед несла огромную ответственность за имя мусульманской нации. Это очень тревожное время и страшные новости, и мы все надеемся и молимся, чтобы ее семья пережила эту болезненную потерю", – прокомментировала смерть Заниб нынешняя обладательница титула "Мисс Пакистан".

Напомним, что в мае этого года бразильская модель Каролин Биттенкурт утонула, пытаясь спасти своих собак.

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